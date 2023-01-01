«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2023)

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вчера, 18:30

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Выбрать победителем «Борнмут» можно по 10.5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» старается в последних матчах набирать по максимуму очков, ведь команда очень хочет финишировать в тройке в конце сезона. Сейчас «красные дьяволы» идут на четвертой позиции и смогли набрать 30 баллов, что всего на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом туре коллектив в тяжелом поединке обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (1:0), а ранее спокойно разобрался с «Ноттингем Форест» (3:0).

У «Борнмута» дела идут неважно, что доказывают три набранных балла в пяти последних турах АПЛ . Команда находится совсем недалеко от зоны вылета и занимает 15 место с 16 баллами, что всего на три балла больше, чем у конкурента с 18 места турнирной таблицы. В прошлом туре «Борнмут» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» (0:2), а ранее с тем же счетом проиграл на выезде «Челси» (0:2).

Информация для ставок

«Борнмут» не может отличиться забитым мячом уже в трех играх подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Борнмут» проиграл пять из шести последних матчей с «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

У «Борнмута» сейчас большие проблемы с результатами, а «Манчестер Юнайтед» напротив добивается побед, хоть иногда они даются нелегко. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.