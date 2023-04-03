«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (05.04.2023)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.65. Поставить на «Брентфорд» можно по 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» проиграл важный матч в прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» (0:2) и пропустил его вперед в турнирной таблице. Сейчас у «манкунианцев» 50 набранных баллов и от второго места они уже отстают на 14 пунктов, при этом имея игру в запасе. В матче с неуступчивым «Брентфордом», хозяевам придется постараться, чтобы добыть важные три пункта. Чуть ранее «Манчестер Юнайтед» прошел «Фулхэм» в кубке ФА (3:1).

«Брентфорд» практически не проигрывает в последнее время и создает проблемы любым соперникам. Команда совершенно заслуженно занимает в турнирной таблице седьмое место с 43 баллами и лишь по дополнительным характеристикам уступает «Брайтону». Для гостей любые набранные баллы станут хорошим завершением это встречи. Два последних поединка «Брентфорда» завершились ничьими с «Брайтоном» (3:3) и «Лестером» (1:1).

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать соперника, несмотря на его неплохие показатели в чемпионате. Предполагаем, что у хозяева смогут одержать победу в этой встрече, а поставить на них можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.