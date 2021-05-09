«Мариуполь» — «Десна». Прогноз на матч УПЛ (09.05.2021)

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вчера, 13:39

В 26-м туре чемпионата Украины «Десна» сыграет с футбольным клубом «Мариуполь».

Ставки букмекеров

«Мариуполь» играет дома против команды, которая продолжает борьбу за путевку в еврокубки. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.42 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.8, а взять победу хозяев можно по 7.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Мариупольский клуб благополучно завершил непростую борьбу за выживание. Ничья с «Динамо» (0:0) не сильно этому поспособствовала, а вот осечки прямых конкурентов очень даже помогли. Подопечные Остапа Маркевича прекрасно понимают, что напрямую могут повлиять на распределение путевок в еврокубки, а потому не совсем лишены мотивации дать бой и показать себя на уровне более сильного соперника.

«Десна» в последнее время очень нестабильна, в крайних турах немного усложнила себе жизнь в борьбе за еврокубки. В прошлом туре в игре с прямым конкурентом «Ворсклой» расписали ничью (1:1), а еще туром ранее с «Колосом» (2:2). В этой игре ничего кроме победы подопечных Рябоконя не устроит, поэтому биться его команда будет до последней секунды матча.

Информация для ставок

• Шесть последних очных игр завершились победой «Десны»

• «Десна» не смогла выиграть в пяти из шести последних выездных матчей

• Серия без побед «Мариуполя» насчитывает пять игр

• «Мариуполь» не может забить «Десне» в четырех поединках подряд

Прогноз