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«Мариуполь» — «Десна». Прогноз на матч УПЛ (09.05.2021)

вчера, 13:39

В 26-м туре чемпионата Украины «Десна» сыграет с футбольным клубом «Мариуполь».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 16.00 6.60 1.18
Мелбет 15.30 6.49 1.20
1XBET 8.30 4.40 1.39
BetBoom 16.00 5.60 1.21

Ставки букмекеров

«Мариуполь» играет дома против команды, которая продолжает борьбу за путевку в еврокубки. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.42 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.8, а взять победу хозяев можно по 7.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Мариупольский клуб благополучно завершил непростую борьбу за выживание. Ничья с «Динамо» (0:0) не сильно этому поспособствовала, а вот осечки прямых конкурентов очень даже помогли. Подопечные Остапа Маркевича прекрасно понимают, что напрямую могут повлиять на распределение путевок в еврокубки, а потому не совсем лишены мотивации дать бой и показать себя на уровне более сильного соперника.

«Десна» в последнее время очень нестабильна, в крайних турах немного усложнила себе жизнь в борьбе за еврокубки. В прошлом туре в игре с прямым конкурентом «Ворсклой» расписали ничью (1:1), а еще туром ранее с «Колосом» (2:2). В этой игре ничего кроме победы подопечных Рябоконя не устроит, поэтому биться его команда будет до последней секунды матча.

Информация для ставок

• Шесть последних очных игр завершились победой «Десны»
• «Десна» не смогла выиграть в пяти из шести последних выездных матчей
• Серия без побед «Мариуполя» насчитывает пять игр
• «Мариуполь» не может забить «Десне» в четырех поединках подряд

Прогноз

«Мариуполь» попытается дать бой оппоненту, но крайней необходимости в этом нет, так как задача на сезон выполнена. «Десна» же сделает все, чтобы спокойно победить и достигнуть своей цели. Рекомендуем сделать ставку П2 + ТБ 1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.22 1.61 1.76 2.00
1XBET 2.80 1.41 5.80 1.10 1.52 2.42
BetBoom 3.10 1.32 2.00 1.70 1.57 2.25
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asraeil
asraeil
вчера в 13:39
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