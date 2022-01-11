Марокко – Коморские острова. Прогноз на матч Кубка африканских наций (14.01.2022)

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вчера, 13:03

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Марокко, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Коморских островов можно по 14.5. Ничейный результат котируется цифрой 5.5.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.14. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.71.

Форма команд

Сборная Марокко стартовала с победы в Кубке африканский наций и обыграла своего главного соперника в группе. В такой ситуации победа в предстоящем матче практически гарантирует коллективу первое место. Сборная обладает опытными исполнителями на большинстве позиций и даже является одним из фаворитом на победу в турнире. В прошлой игре Марокко минимально обыграл Гану (1:0), а ранее проиграл в серии пенальти команде Алжира (2:3).

Коморские острова никто не рассматривает как серьезного претендента на высокие места. Тем не менее, коллектив может создать определенные проблемы соперникам, если его недооценить. В нынешней встрече у футболистов есть шанс заявить о себе и попытаться зацепиться за очки, что сделать будет определенно сложно. Последние две встречи сборной Коморский островов завершились минимальным поражением Габону (0:1) и победой в товарищеском матче над Сьерра-Леоне (2:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей Коморских островов завершились исходом «обе забьют — нет»

Марокко выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Марокко забивала в 12 последних домашних поединках во всех турнирах

Прогноз

Марокко выглядит гораздо убедительнее своего соперника и наверняка попытается решить все свои задачи уже в это поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды Марокко с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.