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Марокко – Коморские острова. Прогноз на матч Кубка африканских наций (14.01.2022)

вчера, 13:03

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Марокко, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Коморских островов можно по 14.5. Ничейный результат котируется цифрой 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.245.2416.38
Мелбет 1.23 5.50 17.00
1XBET 1.23 5.50 17.00

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.14. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.71.

Форма команд

Сборная Марокко стартовала с победы в Кубке африканский наций и обыграла своего главного соперника в группе. В такой ситуации победа в предстоящем матче практически гарантирует коллективу первое место. Сборная обладает опытными исполнителями на большинстве позиций и даже является одним из фаворитом на победу в турнире. В прошлой игре Марокко минимально обыграл Гану (1:0), а ранее проиграл в серии пенальти команде Алжира (2:3).

Коморские острова никто не рассматривает как серьезного претендента на высокие места. Тем не менее, коллектив может создать определенные проблемы соперникам, если его недооценить. В нынешней встрече у футболистов есть шанс заявить о себе и попытаться зацепиться за очки, что сделать будет определенно сложно. Последние две встречи сборной Коморский островов завершились минимальным поражением Габону (0:1) и победой в товарищеском матче над Сьерра-Леоне (2:0).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних матчей Коморских островов завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Марокко выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Сборная Марокко забивала в 12 последних домашних поединках во всех турнирах

Прогноз

Марокко выглядит гораздо убедительнее своего соперника и наверняка попытается решить все свои задачи уже в это поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды Марокко с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.65 1.65 2.25
Мелбет 1.70 2.25
1XBET 1.70 2.25
Все комментарии
44s8jv2927px
44s8jv2927px
вчера в 16:28
Сборная Марокко выиграет матч.
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