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«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

вчера, 10:40
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать успех гостей можно по 7.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.445.047.54

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Марсель» набрал хороший ход в чемпионате и набрал 15 баллов в пяти последних турах. Коллектив с юга Франции на данный момент занимает третье место и набрал 39 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера ПСЖ. В прошлой игре Лиги 1 «Марсель» уверенно обыграл на выезде «Труа» (2:0), а в кубке Франции команда оказалась сильнее «Йер» (2:0).

«Лорьян» после серии провальных поединков старается вернуться к своей прежней форме и это клубу частично удается. Переде стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 32 баллами и старается вернуться в зону еврокубков, однако в предстоящем матче даже ничья станет неплохим достижением. В прошлом туре «Лорьян» разошелся миром с «Монако» на своем поле (2:2), а ранее разгромил в кубке Франции Chataigneraie (6:0).

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл шесть из семи последних поединков во всех турнирах
  • «Лорьян» уступил только в двух выездных встречах из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лорьян» проиграл пять последних встреч «Марселю»

Прогноз

На данном отрезке турнира «Марсель» выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента, а также играет поединок дома. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.29 2.35 1.66 1.84 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:53
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:52
Марсель уверенно выиграет этот матч
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