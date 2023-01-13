«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

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вчера, 10:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать успех гостей можно по 7.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Марсель» набрал хороший ход в чемпионате и набрал 15 баллов в пяти последних турах. Коллектив с юга Франции на данный момент занимает третье место и набрал 39 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера ПСЖ . В прошлой игре Лиги 1 «Марсель» уверенно обыграл на выезде «Труа» (2:0), а в кубке Франции команда оказалась сильнее «Йер» (2:0).

«Лорьян» после серии провальных поединков старается вернуться к своей прежней форме и это клубу частично удается. Переде стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 32 баллами и старается вернуться в зону еврокубков, однако в предстоящем матче даже ничья станет неплохим достижением. В прошлом туре «Лорьян» разошелся миром с «Монако» на своем поле (2:2), а ранее разгромил в кубке Франции Chataigneraie (6:0).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл шесть из семи последних поединков во всех турнирах

«Лорьян» уступил только в двух выездных встречах из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» проиграл пять последних встреч «Марселю»

Прогноз

На данном отрезке турнира «Марсель» выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента, а также играет поединок дома. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.