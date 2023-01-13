«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать успех гостей можно по 7.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.
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сегодня, 21:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Марсель» набрал хороший ход в чемпионате и набрал 15 баллов в пяти последних турах. Коллектив с юга Франции на данный момент занимает третье место и набрал 39 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера ПСЖ. В прошлой игре Лиги 1 «Марсель» уверенно обыграл на выезде «Труа» (2:0), а в кубке Франции команда оказалась сильнее «Йер» (2:0).
«Лорьян» после серии провальных поединков старается вернуться к своей прежней форме и это клубу частично удается. Переде стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 32 баллами и старается вернуться в зону еврокубков, однако в предстоящем матче даже ничья станет неплохим достижением. В прошлом туре «Лорьян» разошелся миром с «Монако» на своем поле (2:2), а ранее разгромил в кубке Франции Chataigneraie (6:0).
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл шесть из семи последних поединков во всех турнирах
- «Лорьян» уступил только в двух выездных встречах из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лорьян» проиграл пять последних встреч «Марселю»
Прогноз
На данном отрезке турнира «Марсель» выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента, а также играет поединок дома. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.