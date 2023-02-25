«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (26.02.2023)

1677334297

сегодня, 17:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать « ПСЖ », ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Выбрать успех гостей можно по 2.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Марсель» находится достаточно близко от « ПСЖ », поэтому можно смело утверждать, что интрига в Лиге 1 сохраняется. Подопечные Игора Тудора набрали 52 очка и всего пять баллов уступают парижскому гранду. В домашней встрече в случае победы расстояние между соперниками останется всего два пункта. Два последних матча «Марселя» завершились выездными победами над «Тулузой» (3:2) и «Клермоном» (2:0).

« ПСЖ » никак не решит проблемы с результатами, а еще на неопределенное время выбыл Неймар из-за травмы. Коллектив все еще удерживает лидерство, но не имеет права проигрывать на поле главного конкурента. К тому же совсем скоро ответный матч Лиги Чемпионов, поэтому у тренерского штаба хватает головной боли. В прошлом туре « ПСЖ » чудом вырвал победу у «Лилля» (4:3), а ранее уступил в Лиге Чемпионов «Баварии» (0:1).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах «Марсель» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл у «Марселя» три из пяти личных встреч за последнее время

» выиграл у «Марселя» три из пяти личных встреч за последнее время Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и постарается повторить успехи «Монако» и «Баварии» за последний месяц. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.