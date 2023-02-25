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«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (26.02.2023)

сегодня, 17:11
ПСЖ

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «ПСЖ», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Выбрать успех гостей можно по 2.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.802.47
Лига Ставок 2.75 3.70 2.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Марсель» находится достаточно близко от «ПСЖ», поэтому можно смело утверждать, что интрига в Лиге 1 сохраняется. Подопечные Игора Тудора набрали 52 очка и всего пять баллов уступают парижскому гранду. В домашней встрече в случае победы расстояние между соперниками останется всего два пункта. Два последних матча «Марселя» завершились выездными победами над «Тулузой» (3:2) и «Клермоном» (2:0).

«ПСЖ» никак не решит проблемы с результатами, а еще на неопределенное время выбыл Неймар из-за травмы. Коллектив все еще удерживает лидерство, но не имеет права проигрывать на поле главного конкурента. К тому же совсем скоро ответный матч Лиги Чемпионов, поэтому у тренерского штаба хватает головной боли. В прошлом туре «ПСЖ» чудом вырвал победу у «Лилля» (4:3), а ранее уступил в Лиге Чемпионов «Баварии» (0:1).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл у «Марселя» три из пяти личных встреч за последнее время
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и постарается повторить успехи «Монако» и «Баварии» за последний месяц. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.12 1.26 2.47 1.60 1.95 1.95
Лига Ставок 2.34 1.58 1.86 1.91
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:39
Вот почему то кажется что сыграют результативную ничью
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