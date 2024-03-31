«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 13:36

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать « ПСЖ », ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Выбрать успех хозяев можно по 3.45, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Марсель» провалил середину сезона и теперь вынужден предпринимать попытки вернуться в зону еврокубках. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 39 баллами и на три пункта отстает от ближайшего конкурента. В матче с « ПСЖ » у хозяев определенно будут шансы, ведь соперник ушел очень далеко от конкурентов и практически гарантировал себе чемпионство, поэтому вряд ли будет сильно напрягаться. Два последних свои поединка «Марсель» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы и «Ренну» (0:2) в Лиге 1.

« ПСЖ » идет на первом месте в Лиге 1 и набрал уже 59 баллов. Команда опережает «Монако» на десять пунктов и сыграла на одну игру меньше, поэтому может себя комфортно чувствовать. В игре с «Марселем» гости не собираются проигрывать, но в голове уже держат противостояние в Лиге чемпионов с «Барселоной». В прошлом туре « ПСЖ » разгромил на выезде «Монпелье» (6:2), а ранее разобрался с «Ниццей» (3:1).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах «Марсель» не проигрывает на своем стадионе уже 19 матчей подряд

« ПСЖ » выиграл у «Марселя» четыре из пяти личных встреч за последнее время

» выиграл у «Марселя» четыре из пяти личных встреч за последнее время Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и вероятнее всего не допустит поражения, но и победить будет сложно. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.