«Мец» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

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сегодня, 16:30

В очередном туре чемпионата Франции «Мец» на домашнем стадионе примет «Лорьян». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Меца» можно разместить по коэффициенту 2.52, ничья идет за 3.18, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 3.06.

При этом линия букмекера свидетельствует в пользу низкой результативности в игре. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

В пяти минувших турах чемпионата Франции игрокам «Меца» удалось взять только одну победу – в гостях над «Ниццей» (1:0). После этого «бордовые» потерпели два поражения кряду, уступив в противостояниях с «Монпелье» (1:3) и «Монако» (0:4).

Как итог, «Мец» остался в зоне прямого вылета, а главного аутсайдера Лиги 1 «Сент-Этьен» команда опережает только за счет лучших дополнительных показателей.

«Лорьян» неплохо начал этот сезон, но сейчас команда пребывает в затяжном кризисе. В ее пассиве уже пять поражений кряду в чемпионате, которые откинули «моряков» на 16-е место в общем зачете.

В предыдущем туре первенства «Лорьян» с минимальным счетом (0:1) уступил дома «Нанту». При этом атака команды за пять прошлых туров лиги смогла организовать только один гол.

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 24 последних гостевых матчах Лиги 1

«Мец» не выигрывал в 16 предыдущих домашних поединках чемпионата

«Лорьян» не забивал голы в 4 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Искрометной и результативной игрой в атаке «Мец» и «Лорьян» не отличаются. При этом обе команды сейчас катастрофически нуждаются в очках, поэтому им придется сыграть с оглядкой на защиту. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.