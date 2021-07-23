«Мехелен» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

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вчера, 21:57

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур высшей лиги Бельгии. «Мехелен» ждет в гости «Антверпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Антверпен». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Мехелена» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Антверпен» провел очень мощный сезон, который позволил команде квалифицироваться в Лигу Европы. Команда очень долго занимала второе место, но не смогла его удержать в последних турах. Клуб провел качественную предсезонную подготовку.

«Мехелен» имеет хороший подбор футболистов и имеет большие шансы выступить в этом футбольном году успешно. Коллектив провел предсезонные сборы, где провел товарищеские матчи. Последней игрой на данный момент для «Мехелена» стало поражение «Вестерло» (1:3).

Информация для ставок

• Последние 18 матчей «Мехелена» заканчивались исходом «обе забьют»

• «Антверпен» забивал в восьми из десяти последних выездных матчах во всех турнирах

• Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.