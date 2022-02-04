«Мехелен» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

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вчера, 11:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.89. Победа «Беерсхот-Вилрийк» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» старается в последних матчах набирать очки, но выглядит также безнадежно. Команда идет на последнем месте и набрала всего 13 очков, что на десять меньше, чем у ближайшего конкурента. Чтобы исправить ситуацию тренерскому штабу нужно вносить кардинальные изменения в тренировочный процесс и состав, а также поработать над обороной, ведь клуб пропустил уже 51 мяч. В двух последних матчах «Беерсхот-Вилрийк» сыграл вничью с «Зюлте-Варегем» (3:3) и проиграл на выезде «Серен Юнайтед» (1:2).

«Мехелен» чередует победы с поражениями и не может похвалиться стабильностью в последних матчах. Коллектив идет на седьмом месте с набранными 36 пунктами, и чтобы удержаться в зоне плей-офф обязан набирать очки в следующих матчах. Поединок с последней командой чемпионата на своем стадионе рассматривается как хороший шанс набрать очки и побороться за место повыше. Последние два матча «Мехелена» в чемпионате завершились. В прошлом туре «Мехелен» обыграл на выезде «Стандард» (2:1), а немного ранее уступил «Андерлехту» (0:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Беерсхот-Вилрийк» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Мехелен» выиграл пять и десяти последних матчей на своем поле

«Беерсхот-Вилрийк» проиграл четыре из пяти последних матчей «Мехелену»

Три последних матча между клубами на поле «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мехелен» является более крепкой и умелой командой, а учитывая домашний поединок, команда должна набирать три очка. Прогнозируем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет. Матч обещает быть интересным и богатым на голевые моменты.