«Мехелен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2021)

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сегодня, 17:44

Интересную встречу двух разных по игровому стилю коллективов подарит нам 19-й тур Высшего дивизиона Бельгии. «Мехелен» ждет в гости «Гент». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Генту». Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Мехелена» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно по 2.39. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гент» набрал хороший ход и не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате. Коллектив набрал 30 очков и идет на шестой позиции. В последних двух поединках «Гент» выиграл у «Оуд-Хеверли» и «Генка» с одинаковым счетом (1:0).

«Мехелен» занимает седьмое место, набрав 27 очков, что всего на три балла меньше, чем у нынешнего оппонента. В последней игре чемпионата «Мехелен» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Генком» (1:1).

Информация для ставок

«Гент» выиграл пять матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Гента» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Мехелен» не может выиграть у «Генка» уже семь матчей подряд

«Мехелен» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле

Прогноз

«Гент» находится в хорошей форме и постарается продлить свою победную серию. Предполагаем, что команда добьется минимального перевеса и сумеет его сохранить. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.