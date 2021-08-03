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«Металлург» — «Текстильщик». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

вчера, 23:50
00:00 / 00:00

4 августа липецкий «Металлург» примет «Текстильщик» из Иваново в рамках очередного раунда Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 1.93 3.30 3.86
BetBoom 1.94 3.20 3.90

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Металлург». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 3.10.

Форма команд

В последних матчах «Металлург» выглядит неплохо, но можно играть и лучше. В товарищеских поединках команда также играет не лучшим образом. Этот клуб плохо подготовился к сезону и не может похвастаться хорошими результатами.

«Текстильщик» играет далеко не лучшим образом и даже уступает своему оппоненту в игровой форме. В последних поединках «Текстильщик» смотрится очень плохо. Команда находится в ужасной форме и не побеждает уже несколько игр кряду. У этого клуба очень небольшие шансы на проход дальше, но в двухматчевом противостоянии возможно все.

Информация для ставок

  • «Текстильщик» не побеждает девять игр кряду
  • «Металлург» не побеждает три матча подряд
  • «Текстильщик» пропустил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.75. Также стоит присмотреться к ставке на то, что хозяева поля в этом матче смогут пройти дальше — коэффициент 1.70.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.65 2.24
BetBoom 2.12 1.64 1.59 2.21 1.28 3.35
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:17
Возможна ничья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Поставлю на Металург!
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