«Металлург» — «Текстильщик». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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вчера, 23:50

4 августа липецкий «Металлург» примет «Текстильщик» из Иваново в рамках очередного раунда Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Металлург». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 3.10.

Форма команд

В последних матчах «Металлург» выглядит неплохо, но можно играть и лучше. В товарищеских поединках команда также играет не лучшим образом. Этот клуб плохо подготовился к сезону и не может похвастаться хорошими результатами.

«Текстильщик» играет далеко не лучшим образом и даже уступает своему оппоненту в игровой форме. В последних поединках «Текстильщик» смотрится очень плохо. Команда находится в ужасной форме и не побеждает уже несколько игр кряду. У этого клуба очень небольшие шансы на проход дальше, но в двухматчевом противостоянии возможно все.

Информация для ставок

«Текстильщик» не побеждает девять игр кряду

«Металлург» не побеждает три матча подряд

«Текстильщик» пропустил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.75. Также стоит присмотреться к ставке на то, что хозяева поля в этом матче смогут пройти дальше — коэффициент 1.70.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Томи» в матче Кубка России с «Велесом».