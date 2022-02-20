«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

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вчера, 16:55

22 февраля 2022 года состоится поединок «Мидлсбро — Вест Бромвич». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Игра состоится на домашней арене «Мидлсбро». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, победит «Мидлсбро» по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.20. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей будет больше трех по 3.25.

Форма команд

В этом сезоне у «Мидлсбро» седьмая строчка в турнирной таблице и 49 пунктов в активе. Клуб выиграл 14 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в десяти встречах. Всего у «Мидлсбро» 39 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних встречах коллектив выглядит неплохо и часто набирает драгоценные баллы — поражение от «Бристоль Сити» со счетом 2:1, а также победа над «Дерби Каунти» 4:1 и ничья с КПР 2:2.

«Вест Бромвич» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 побед, десять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выглядит очень плохо и часто теряет баллы — поражение от «Лутон Тауна» со счетом 2:0, а также ничья с «Блэкберн Роверс» 0:0 и потеря очков с «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не побеждает пять игр кряду

«Мидлсбро» проиграл один матч из последних пяти

У «Вест Бромвича» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.87. Эти клубы играют в открытый и атакующий футбол, так что они будут стараться забить друг другу как можно больше мячей. Матч будет насыщенным на голевые моменты.