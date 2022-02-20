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«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

вчера, 16:55

22 февраля 2022 года состоится поединок «Мидлсбро — Вест Бромвич». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Игра состоится на домашней арене «Мидлсбро». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.403.35
Фонбет 2.30 3.35 3.15
BetBoom 2.36 3.23 3.18

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, победит «Мидлсбро» по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.20. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей будет больше трех по 3.25.

Форма команд

В этом сезоне у «Мидлсбро» седьмая строчка в турнирной таблице и 49 пунктов в активе. Клуб выиграл 14 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в десяти встречах. Всего у «Мидлсбро» 39 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних встречах коллектив выглядит неплохо и часто набирает драгоценные баллы — поражение от «Бристоль Сити» со счетом 2:1, а также победа над «Дерби Каунти» 4:1 и ничья с КПР 2:2.

«Вест Бромвич» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 побед, десять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выглядит очень плохо и часто теряет баллы — поражение от «Лутон Тауна» со счетом 2:0, а также ничья с «Блэкберн Роверс» 0:0 и потеря очков с «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не побеждает пять игр кряду
  • «Мидлсбро» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Вест Бромвича» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.87. Эти клубы играют в открытый и атакующий футбол, так что они будут стараться забить друг другу как можно больше мячей. Матч будет насыщенным на голевые моменты.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.63 1.72 2.19
Фонбет 1.70 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:26
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
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вчера в 21:44
Футбольный клуб «Мидлсбро» одержит победу.
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вчера в 21:43
Футбольный клуб «Мидлсбро» выиграет матч.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:14
Мидлсбро, откровенно говоря, слабо смотрится на стартовом отрезке чемпионата. На данный момент «Боро» идёт лишь на двадцатом месте в турнирной таблице, находясь всего в дух баллах от зоны вылета. Авантюрное решение руководства клуба назначить главным тренером бывшего игрока Мидлсбро - Джонатана Вудгейта, который до этого работал только с молодёжкой и очевидно ещё не имеет достаточного опыта, пока себя не оправдывает. В прошлом сезоне Мидлсбро имел одну из самых надёжных оборон в Чемпионшипе, но сейчас «боро» входит в десятку самых пропускающих команд лиги. Вест Бромвич на данный момент лидирует в таблице, опережая Ноттингем Форест за счёт лучших показателей. «Дрозды» на данный момент одна из самых забивных команд в лиге, и лишь в одной из последних пяти игр им не удалось забить. Но при этом «мешки» также имеют определённые проблемы в обороне – и, опять же, лишь в одной из предыдущих пяти встреч они сумели отыграть на ноль. Ситуация такова, что обоим клубам нужна победа – Мидлсбро нужно выпрямлять своё турнирное положение, а Вест Бромвичу пытаться укрепить своё лидерство. Оба коллектива на данном этапе не слишком надёжно действуют в обороне. Исходя из этого, рискну предположить, что забитые мячи в этой встрече будут. Возможно, что с обеих сторон.
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