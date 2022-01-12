«Милан» – «Дженоа». Прогноз на матч кубка Италии (13.01.2022)

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сегодня, 00:09

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече «Милан». Поставить на победу «россонери» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 9.8. Ничья порадует игроков коэффициентом 5.35.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Милан» находится в хорошей игровой форме после рождественской паузы, это подтверждают успехи команды в чемпионате. Сначала дома была обыграна «Рома» со счетом (3:1), а затем на выезде миланский клуб без проблем переиграл «Венецию» (3:0). После 21 матча команда находится на втором месте в турнирной таблице.

У «Дженоа» дела обстоят плохо, команда погрязла в неудачных результатах и не может выбраться из зоны вылета. В двух последних турах чемпионата минимально уступила дома «Специи» (0:1), а также расписала выездную ничью с «Сассуоло» (1:1). В минувшей стадии кубка коллектив на своем поле минимально обыграл «Салернитану» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл три матча кряду

Безвыигрышная серия «Дженоа» составляет четыре игры (две ничьи и два поражения)

Две минувшие очные встречи завершились победой «Милана»

Четыре из пяти последних поединков с участием «Дженоа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» фаворит встречи и без вариантов возьмет игру под свой контроль. Команда создаст необходимое количество опасных моментов и оформит путевку в следующий этап розыгрыша кубка, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.