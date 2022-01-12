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«Милан» – «Дженоа». Прогноз на матч кубка Италии (13.01.2022)

сегодня, 00:09

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.295.8810.47
Фонбет 1.30 5.40 10.20
Мелбет 1.31 5.45 9.90
1XBET 1.31 5.45 9.90
BetBoom 1.30 5.61 10.33

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече «Милан». Поставить на победу «россонери» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 9.8. Ничья порадует игроков коэффициентом 5.35.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Милан» находится в хорошей игровой форме после рождественской паузы, это подтверждают успехи команды в чемпионате. Сначала дома была обыграна «Рома» со счетом (3:1), а затем на выезде миланский клуб без проблем переиграл «Венецию» (3:0). После 21 матча команда находится на втором месте в турнирной таблице.

У «Дженоа» дела обстоят плохо, команда погрязла в неудачных результатах и не может выбраться из зоны вылета. В двух последних турах чемпионата минимально уступила дома «Специи» (0:1), а также расписала выездную ничью с «Сассуоло» (1:1). В минувшей стадии кубка коллектив на своем поле минимально обыграл «Салернитану» (1:0).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл три матча кряду
  • Безвыигрышная серия «Дженоа» составляет четыре игры (две ничьи и два поражения)
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Милана»
  • Четыре из пяти последних поединков с участием «Дженоа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» фаворит встречи и без вариантов возьмет игру под свой контроль. Команда создаст необходимое количество опасных моментов и оформит путевку в следующий этап розыгрыша кубка, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.68 2.23
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.18 1.76
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:02
Победа команды "Милан" в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:10
«Милан» победит 3:0.
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