«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Суперкубка Италии (18.01.2023)

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вчера, 09:16

Ставки букмекеров

«Интер» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Милан» в последнее время часто теряет очки и все сложнее поверить, что чемпион Италии сможет навязать борьбу ее нынешнему лидеру. Тем не менее, Суперкубок Италии – это шанс добавить еще один трофей в клубную историю, а «Интер» самый принципиальный соперник. В прошлом туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а в кубке Италии уступил в дополнительное время «Торино» (0:1).

«Интер» давно не проигрывает и пытается навязать борьбу лидерам в чемпионате Италии. К матчу с «Миланом» коллектив подходит без особых проблем с травмированными игроками и постарается максимально надежно сыграть в обороне. Матчи с «Миланом» интересны болельщикам независимо от турнира, поэтому эта встреча точно будет зрелищной и напряженной. В прошлом туре «Интер» минимально обыграл «Верону» (1:0), а ранее только в дополнительное время обыграл «Парму» (2:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд

Пять из десяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Три из пяти матчей между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет очень сложным и вероятнее всего команды смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.