«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Суперкубка Италии (18.01.2023)

Ставки букмекеров
«Интер» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Милан» в последнее время часто теряет очки и все сложнее поверить, что чемпион Италии сможет навязать борьбу ее нынешнему лидеру. Тем не менее, Суперкубок Италии – это шанс добавить еще один трофей в клубную историю, а «Интер» самый принципиальный соперник. В прошлом туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а в кубке Италии уступил в дополнительное время «Торино» (0:1).
«Интер» давно не проигрывает и пытается навязать борьбу лидерам в чемпионате Италии. К матчу с «Миланом» коллектив подходит без особых проблем с травмированными игроками и постарается максимально надежно сыграть в обороне. Матчи с «Миланом» интересны болельщикам независимо от турнира, поэтому эта встреча точно будет зрелищной и напряженной. В прошлом туре «Интер» минимально обыграл «Верону» (1:0), а ранее только в дополнительное время обыграл «Парму» (2:1).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд
- Пять из десяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Три из пяти матчей между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матч будет очень сложным и вероятнее всего команды смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.