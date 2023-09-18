«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.6. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Милан» огорчил своих болельщиков в прошлом туре, разгромно проиграв в дерби «Интеру». Тем не менее, матчи Лиги Чемпионов имею совершенно другой характер и команды настраиваются на них по-особенному. Итальянцам очень важно выиграть стартовый матч на своем поле, чтобы почувствовать уверенность в своих силах на будущие поединки. Еще в одной встрече «Милан» на выезде минимально одолел «Рому» (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед» спустя много лет возвращается в групповой этап Лиги Чемпионов и теперь постарается закрепиться в группе и даже побороться за выход в плей-офф. В чемпионате Англии «сороки» стартовали не лучшим образом и сейчас занимают лишь 11 место с шестью баллами. В прошлом туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» минимально обыграл на своем поле «Брентфорд» (1:0), а ранее уступил на выезде «Брайтону» (1:3).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл два последних поединка на выезде

«Милан» забивал в семи из десяти последних домашних встречах

Прогноз

Предполагаем, что оба коллектива захотят в первую очередь обезопасить свои владения, поэтому большого количества мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.