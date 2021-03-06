«Миллуолл» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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06 марта 2021, 02:43

«Миллуолл» дома сыграет с «Блэкберном» в рамках 35-го тура английского Чемпионшип. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом этого матча «Миллуолл», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.50. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.20, котировка на победу гостей составляет 3.10.

Форма команд

«Миллуолл» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 побед, 16 ничьих и 8 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 31 мяч. В нынешнем сезоне у команды 46 очков.

«Блэкберн» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, 7 ничьих и 15 поражений. Команда набрала 40 очков, забила 46 мячей и пропустила 39 голов. Последние матчи «Блэкберна» — сплошное разочарование для болельщиков. Клуб регулярно теряет драгоценные очки.

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл два из последних пяти матчей

«Блэкберн» не выигрывает уже пять матчей кряду

«Миллуолл» забил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — первый гол забьет «Миллуолл», по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 31 по 90 минуту, с коэффициентом 2.02.

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