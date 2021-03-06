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«Миллуолл» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

06 марта 2021, 02:43

«Миллуолл» дома сыграет с «Блэкберном» в рамках 35-го тура английского Чемпионшип. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2020/2021
Миллуолл
Блэкберн
0 : 2
завершен
06 марта 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.173.12
Мелбет 2.47 3.19 3.19
Лига ставок 2.38 3.10 3.05
BetBoom 2.46 3.05 3.00

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом этого матча «Миллуолл», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.50. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.20, котировка на победу гостей составляет 3.10.

Форма команд

«Миллуолл» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 побед, 16 ничьих и 8 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 31 мяч. В нынешнем сезоне у команды 46 очков.

«Блэкберн» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, 7 ничьих и 15 поражений. Команда набрала 40 очков, забила 46 мячей и пропустила 39 голов. Последние матчи «Блэкберна» — сплошное разочарование для болельщиков. Клуб регулярно теряет драгоценные очки.

Информация для ставок

  • «Миллуолл» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Блэкберн» не выигрывает уже пять матчей кряду
  • «Миллуолл» забил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — первый гол забьет «Миллуолл», по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 31 по 90 минуту, с коэффициентом 2.02.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Баварии» — «Боруссия» Д.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.173.12
Мелбет 2.47 3.19 3.19
Лига ставок 2.38 3.10 3.05
BetBoom 2.46 3.05 3.00
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
06 марта в 09:15
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Миллуолл (Лондон)
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