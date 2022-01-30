«Миллуолл» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа  (01.02.2022)

1 февраля 2022 года «Миллуолл» сыграет против «Престона» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на стадионе «Миллуолла». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Миллуолл». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа гостей в 3.30. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.98.
Форма команд
В этом сезоне у «Миллуолла» 15-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У команды девять побед, девять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах клуб выглядит не лучшим образом и часто теряет очки. «Миллуолл» выиграл у «Вест Бромвича» со счетом 2:0, а также проиграл «Блэкпулу» 1:0 и уступил «Ноттингем Форесту» 0:1.
«Престон» в нынешнем сезоне играет не лучшим образом и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 37 баллов. У команды девять побед, десять ничьих и девять поражений. «Престон» забил 33 гола и пропустил 35 мяча. В последних встречах «Престон» показывает хороший уровень игры и часто набирает драгоценные баллы — ничья с «Бристоль Сити» со счетом 2:2, а также победа над «Вест Бромвичем» 0:2 и поражение от «Суонси» 1:0.
Информация для ставок
- «Престон» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Миллуолл» проиграл четыре матча из последних пяти
- У «Престона» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Престон» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.62. В последних матчах этот клуб смотрится лучше, чем его оппонент.