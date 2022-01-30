«Миллуолл» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа  (01.02.2022)

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вчера, 16:51

1 февраля 2022 года «Миллуолл» сыграет против «Престона» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на стадионе «Миллуолла». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Миллуолл». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа гостей в 3.30. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.98.

Форма команд

В этом сезоне у «Миллуолла» 15-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У команды девять побед, девять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах клуб выглядит не лучшим образом и часто теряет очки. «Миллуолл» выиграл у «Вест Бромвича» со счетом 2:0, а также проиграл «Блэкпулу» 1:0 и уступил «Ноттингем Форесту» 0:1.

«Престон» в нынешнем сезоне играет не лучшим образом и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 37 баллов. У команды девять побед, десять ничьих и девять поражений. «Престон» забил 33 гола и пропустил 35 мяча. В последних встречах «Престон» показывает хороший уровень игры и часто набирает драгоценные баллы — ничья с «Бристоль Сити» со счетом 2:2, а также победа над «Вест Бромвичем» 0:2 и поражение от «Суонси» 1:0.

Информация для ставок

«Престон» проиграл всего один матч из последних пяти

«Миллуолл» проиграл четыре матча из последних пяти

У «Престона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Престон» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.62. В последних матчах этот клуб смотрится лучше, чем его оппонент.