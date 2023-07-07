«Миннесота» — «Остин». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Далласа» могут поставить за 3.95. Коэффициент на ничью составляет 4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.62, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Остин» идет в середине турнирной таблицы, но находится в зоне плей-офф. Команда занимает восьмое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече с «Миннесотой», которую команда обходит на два очка, ей нельзя проигрывать, иначе пропустит вперед прямого конкурента за топ-9 в турнирной таблице. Два последних матча «Остина» завершились ничьей с «Интер» Майами (1:1) и крупно победой над «Хьюстон Динамо» (3:0).

«Миннесота» также не блещет результатами, но не оставляет надежд пробиться в зону плей-офф, ведь отстает от нее всего на один пункт. В домашнем матче с примерно равным соперником, хозяева определенно рассчитывают победить. Пока в их активе лишь 24 набранных балла, а в двух прошлых турах «Миннесота» разгромила «Портлент Тимберс» в МЛС (4:1), а в товарищеском матче обыграла «Кайзерслаутерн» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Миннесоты» завершились исходом «обе забьют»

«Остин» не проигрывает уже три матча подряд в чемпионате США

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают одинаковые задачи в чемпионате, поэтому будут играть аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.