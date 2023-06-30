«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2023)

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вчера, 09:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Торпедо-БелАЗ». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Минска» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Минск» находится в середине турнирной таблицы и показывает посредственные результаты. Перед стартом очередного тура чемпионата Беларуси в активе клуба 14 баллов и текущее девятое место. Коллектив отстает сразу от двух соперников на один балл и в случае победы имеет хороший шанс подняться выше. Два последних матчей «Минска» завершились выездной победой над «Белшиной» (2:1) и поражением от «Динамо» Минск (1:2).

«Торпедо-БелАЗ» удерживает третье место в чемпионате Беларуси и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Коллектив имеет в своем активе 26 баллов и на целых шесть пунктов опережает ближайшего конкурента. В свою очередь клуб отстает от лидера всего на три балла, поэтому очень нуждается в победах в ближайших поединках. В прошлом туре «Торпедо-БелАЗ» обыграл на выезде «Лиду» (3:1), а ранее разошелся миром с «Энергетиком-БГУ» (1:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Минска» завершились исходом «обе забьют»

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Минск» не проигрывает «Торпедо-БелАЗ» уже три матча подряд

Прогноз

Гости находится в хорошей форме и долго не проигрывают в чемпионате Беларуси. Предлагаем и в этот раз поверить в их победу, сделав ставку по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.