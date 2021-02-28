«Монако» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 11:57

«Монако» и «Брест» 28 февраля проведут очное противостояние в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Монако» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.52. Поставить на гостевой успех «Бреста» можно за 6.50, а ничья котируется в 4.96.

Букмекер также ожидает результативного исхода в этом противостоянии. Вариант с тоталом больше 2,5 мяча можно сыграть за 1.53, меньше – 2.44.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Монако» нанес поражение ПСЖ в гостях (2:0). Благодаря этой победе «монегаски» приблизились к первой тройке на расстояние двух очков.

У команды Нико Ковача только одна осечка в десяти последних играх. 14 февраля «Монако» не смог обыграть «Лорьян» на своем поле, сыграв вничью с аутсайдером (2:2).

«Брест» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл. В текущем розыгрыше чемпионата Франции команда одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

В пяти последних поединках Лиги 1 «Брест» оформил только одну победу, одолев на своем поле «Бордо» (2:1). После этого команда разошлась миром с «Лиллем» (0:0) и уступила «Лиону» в прошлом туре (2:3).

Информация для ставок

«Монако» выиграл восемь из 13 домашних матчей в чемпионате

У «Бреста» восемь поражений в 13 гостевых поединках Лиги 1

«Монако» побеждал «Брест» в трех из четырех матчей на своем поле

Прогноз

После сенсационной победы в Париже «Монако» нужно развивать добытый успех. Команда Нико Ковача реально может включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов, но для этого нужно продолжать выигрывать.

Учитывая мотивацию хозяев, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем взять ставку на победу «Монако» за 1.52 в БК Фонбет.