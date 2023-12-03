«Монако» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.63. Поставить на «Монпелье» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 17:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Монако» не только потерял лидерство в Лиге 1 за короткое время, но и успел отпустить вперед «ПСЖ» на значительное расстояние. Коллектив занимает третье место с 24 баллами и уступает лидеру уже шесть пунктов. В предстоящей игре хозяевам необходимо побеждать, если они еще питают надежды побороться за золотые медали. Два последних матча «Монако» завершились крупным поражением от «ПСЖ» (2:5) и ничьей с «Гавром» (0:0).
«Монпелье» в нынешнем сезоне не показывает ничего интересного и пытается не опускаться ниже середины турнирной таблицы. Команда набрала 13 место и имеет в активе 13 очков и уступает ближайшему сопернику на один пункт. В матче с «Монако» для гостей любой результат кроме поражения будет считаться хорошим достижением. В прошлом туре «Монпелье» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Бресту» (1:3).
Информация для ставок
- «Монако» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монпелье» проиграл три из пяти последних поединков на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Монпелье» при двух поражениях
Прогноз
«Монако» играет на своем поле и не имеет права опять терять очки, ведь может потерять еще несколько позиций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.