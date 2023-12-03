«Монако» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

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сегодня, 13:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.63. Поставить на «Монпелье» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Монако» не только потерял лидерство в Лиге 1 за короткое время, но и успел отпустить вперед « ПСЖ » на значительное расстояние. Коллектив занимает третье место с 24 баллами и уступает лидеру уже шесть пунктов. В предстоящей игре хозяевам необходимо побеждать, если они еще питают надежды побороться за золотые медали. Два последних матча «Монако» завершились крупным поражением от « ПСЖ » (2:5) и ничьей с «Гавром» (0:0).

«Монпелье» в нынешнем сезоне не показывает ничего интересного и пытается не опускаться ниже середины турнирной таблицы. Команда набрала 13 место и имеет в активе 13 очков и уступает ближайшему сопернику на один пункт. В матче с «Монако» для гостей любой результат кроме поражения будет считаться хорошим достижением. В прошлом туре «Монпелье» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Бресту» (1:3).

Информация для ставок

«Монако» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монпелье» проиграл три из пяти последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Монпелье» при двух поражениях

Прогноз

«Монако» играет на своем поле и не имеет права опять терять очки, ведь может потерять еще несколько позиций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.