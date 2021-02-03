«Монако» — «Ницца». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

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вчера, 19:23

«Монако» и «Ницца» проведут очную встречу 3 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Монако» в этой игре букмекер Мелбет предлагает по коэффициенту 1.54. Ставки на гостевой успех «Ниццы» принимаются за 6.55, а ничья котируется в 4.68.

Согласно линии букмекера, игра получится результативной. Так, вариант со ставкой на ТБ (2,5) можно взять за 1.67, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Победная серия «Монако» в Лиге 1 насчитывает пять матчей. В этой серии «монегаски» показали отличную игру в атаке, которая компенсировала погрешности при игре в обороне. Последней жертвой подопечных Нико Ковача стал «Нант», который был обыгран в гостях 31 января.

Благодаря серьезному прорыву «Монако» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, сократив отставание от первой тройки до трех зачетных пунктов.

«Ницца» в прошлом туре чемпионата уступила на своем поле «Сент-Этьену». Для «орлов» это поражение стало девятым в сезоне и третьим за последние пять туров. В таблице команд Лиги 1 «Ницца» занимает 13-е место с 26 очками в активе.

Информация для ставок

«Монако» выиграл два прошлых матча на своем поле с общим счетом 6:1

«Ницца» не побеждала в трех из пяти последних гостевых поединков во всех турнирах

В трех из четырех предыдущих очных встреч команд побеждал «Монако»

Ставка на ТБ (2,5) проходила в четырех последних очных противостояниях соперников

Прогноз

Вряд ли «Ницца» сейчас способна остановить победное шествие «Монако», который в каждом матче забивает по два – три гола. Хозяева, к тому же, обыграли соперника в первом круге в гостях (2:1), поэтому вполне могут рассчитывать на три очка в этой игре.

Ставим на победу «Монако» по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Мелбет.