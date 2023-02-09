«Монако» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2023)

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сегодня, 11:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу ПСЖ составляет 2.35. Поставить на «Монако» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Монако» уже несколько матчей идет без поражений и за последний месяц смог продвинуться уже на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет в своем активе 44 балла и отстает от идущего третьим «Ланса» всего на два очка. В прошлом матче чемпионата Франции «Монако» обыграл на выезде «Клермон», а ранее одолел на своем поле «Осер» (3:2).

ПСЖ в последнее время стал чаще терять очки, но благодаря осечкам конкурентов продолжает уверенно лидировать с отрывом в восемь баллов. Чтобы не растерять свое преимущество, подопечным Галтье очень важно, как минимум не проиграть в предстоящей встрече, а в случае победы вполне вероятно, что отрыв только увеличится. В прошлой игре кубка Франции ПСЖ уступил на выезде «Марселю» (1:2), а ранее переиграл в Лиге 1 «Тулузу» (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча ПСЖ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Монако» не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время

ПСЖ и «Монако» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

и «Монако» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей Четыре из пяти последних матчей завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.