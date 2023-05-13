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«Монца» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (04.05.2023)

вчера, 10:14
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.433.432.25
Pari 3.30 3.25 2.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.87. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монца» определенно может занести себе первый для себя сезон в Серии А в актив, ведь задолго до конца обезопасила себя от вылета и даже имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команда идет на 12 месте с 46 баллами и опережает на два пункта «Сассуоло». Хозяева могут воспользоваться расслабленностью соперника, который уже стал чемпионом Италии и побороться за очки. Два последних матча «Монцы» завершились ничьими с «Торино» и «Ромой» с одинаковым счетом (1:1).

«Наполи» добился долгожданного чемпионства и теперь с хорошим настроением доигрывает нынешний сезон. Команда стала недосягаемой для соперников с 83 баллами, что является отличным результатом для команды из Неаполя. В прошлом туре «Наполи» обыграл на своем поле «Фиорентину» (1:0), а ранее сыграл вничью на выезде с «Удинезе» (1:1).

Информация для ставок

  • «Монца» проиграла всего один матч из десяти последних в чемпионате Италии
  • Четыре из шести последних матчей «Наполи» во всех турнирах завершились ничейным результатом
  • «Наполи» выиграл только два матча из пяти у «Монцы» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что «Наполи» не будет тратить много сил на оставшиеся поединки, а хозяева воспользуются ситуацией. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Монцы» по коэффициенту 4.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.90 1.99 1.50 2.73
Pari 1.88 1.95
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
Думаю победа гостей с разницей в один мяч.
Гость
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