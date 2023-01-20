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«Монца» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

вчера, 22:40
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.393.35
1XBET 2.35 3.24 3.54

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Монца» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Италии, что радует болельщиков и знаменитое руководство. Команда смогла выйти уже на 13 место с 21 баллом и отстает от ближайших соперников всего на один балл. Победа в предстоящей встрече даст возможность хозяевам теоретически подняться даже в верхнюю половину таблицы. В матче кубка Италии «Монца» уступила «Ювентусу» (1:2), а в чемпионате обыграла «Кремонезе» (3:2).

«Сассуоло» давно не может набрать очки и имеет неприятную серию из нескольких поражений. Такие результаты привели к тому, что коллектив опустился уже на 17 место с 16 очками, но имеет запас в семь балов перед зоной вылета. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» уступил на своем поле «Лацио» (0:2), а ранее на выезде оказался слабее «Фиорентины» (1:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» проиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Семь последних матчей «Монцы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сассуоло» выиграл три из пяти последних встреч с «Монцой»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» часто обыгрывает «Монцу», но в данной ситуации больше шансов букмекеры отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Монцы» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.38 2.09 1.82 1.66 2.34
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:30
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 00:19
Обе команды забьют в каждом из таймов. Монца победит.
Гость
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