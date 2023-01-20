«Монца» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

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вчера, 22:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Монца» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Италии, что радует болельщиков и знаменитое руководство. Команда смогла выйти уже на 13 место с 21 баллом и отстает от ближайших соперников всего на один балл. Победа в предстоящей встрече даст возможность хозяевам теоретически подняться даже в верхнюю половину таблицы. В матче кубка Италии «Монца» уступила «Ювентусу» (1:2), а в чемпионате обыграла «Кремонезе» (3:2).

«Сассуоло» давно не может набрать очки и имеет неприятную серию из нескольких поражений. Такие результаты привели к тому, что коллектив опустился уже на 17 место с 16 очками, но имеет запас в семь балов перед зоной вылета. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» уступил на своем поле «Лацио» (0:2), а ранее на выезде оказался слабее «Фиорентины» (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Семь последних матчей «Монцы» завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» выиграл три из пяти последних встреч с «Монцой»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» часто обыгрывает «Монцу», но в данной ситуации больше шансов букмекеры отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Монцы» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.