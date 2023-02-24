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«Монпелье» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2023)

сегодня, 20:05
Монпелье

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.623.641.88
Лига Ставок 4.40 3.65 1.87
1XBET 4.50 3.80 1.89

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

«Монпелье» на протяжении всего сезона идет в середине турнирной таблицы и на данный момент занимает 14 место с 26 баллами. Команде очень важно завершить сезон как можно дальше от зоны вылета. В поединке с командой из группы лидеров хозяева постараются аккуратно сыграть в обороне и реализовать свои немногочисленные моменты. «Монпелье» выиграл два последних матча в рамках Лиги 1 у «Труа» (1:0) и «Бреста» (3:0).

«Ланс» неубедительно выступает в последних турах Лиги 1, что сразу повлияло на турнирную таблицу и привело к потере второго места. На данный момент клуб располагается лишь на четвертом месте с 49 баллами и отстает от «Монако» на одно очко. В прошлом туре «Ланс» на своем поле уверенно переиграл «Нант» (3:1), а неделей ранее уступил на выезде «Лиону» (1:2).

Информация для ставок

  • «Монпелье» выиграл четыре из десяти последних матчей при шести поражениях
  • Семь из десяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ланс» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Монпелье»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мяча

Прогноз

«Лансу» очень важно сейчас максимально набирать очки, и мы предполагаем, что клуб сможет это сделать в этот футбольный вечер. Рекомендуем поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.85 2.06 1.47 2.85
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.42 2.80
1XBET 1.90 2.04
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