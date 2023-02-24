«Монпелье» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2023)

1677258343

сегодня, 20:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

«Монпелье» на протяжении всего сезона идет в середине турнирной таблицы и на данный момент занимает 14 место с 26 баллами. Команде очень важно завершить сезон как можно дальше от зоны вылета. В поединке с командой из группы лидеров хозяева постараются аккуратно сыграть в обороне и реализовать свои немногочисленные моменты. «Монпелье» выиграл два последних матча в рамках Лиги 1 у «Труа» (1:0) и «Бреста» (3:0).

«Ланс» неубедительно выступает в последних турах Лиги 1, что сразу повлияло на турнирную таблицу и привело к потере второго места. На данный момент клуб располагается лишь на четвертом месте с 49 баллами и отстает от «Монако» на одно очко. В прошлом туре «Ланс» на своем поле уверенно переиграл «Нант» (3:1), а неделей ранее уступил на выезде «Лиону» (1:2).

Информация для ставок

«Монпелье» выиграл четыре из десяти последних матчей при шести поражениях

Семь из десяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Монпелье»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мяча

Прогноз

«Лансу» очень важно сейчас максимально набирать очки, и мы предполагаем, что клуб сможет это сделать в этот футбольный вечер. Рекомендуем поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.