«Монпелье» — «Ланс». Прогноз на матч французской Лиги 1 (30.01.2021)

1611931243

29 января 2021, 17:40

Интересная встреча соседей по турнирной таблице пройдет в 22-м туре чемпионата Франции. «Монпелье» ждет в гости «Ланс». Встреча состоится 30 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче практически нет. «Ланс» играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Монпелье» оценивается в 2.70, а ничейный исход может принести вам выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.80.

Форма команд

«Монпелье» на данный момент занимает 11-е место в Лиге 1. Команда находится не в лучшей игровой форме и не может выиграть несколько поединков подряд. В 21-м туре хозяева нынешнего поединка проиграли на выезде ПСЖ (0:4), а неделей ранее обидно уступили в домашнем матче «Монако» (2:3).

«Ланс» за последний месяц может похвастаться лишь выездной победой над «Марселем» (1:0). Остальные матчи были проиграны, изредка были ничейные результаты. В прошлом туре в домашнем матче команда уступила «Ницце», а перед матчем с «Марселем» была ничья с «Нантом». Если не сделать изменения в тренировочном процессе, коллектив может быстро скатиться вниз по турнирной таблице.

Информация для ставок

«Монпелье» не побеждает уже семь матчей подряд

В последних четырех матчах «Ланса» было забито не больше 2 мячей

Три последние встречи команд завершились с крупными счетами, было забито не менее 4 мячей

«Ланс» забил в последних восьми выездных матчах из десяти

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому голевой феерии от них ждать не стоит. Предполагаем, что игра пройдет аккуратно, без множества голевых моментов.

Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход оценивается в 1.81.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Марсель» — «Ренн».