«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85.
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завтра, 15:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Монпелье» не показывает стабильной игры и нынешний сезон станет очередным в истории клуба, где он не будет бороться за высокие места. Коллектив располагается на 12 месте с 18 очками и отстает на 13 пунктов от нынешнего соперника. Хозяева постараются отобрать очки у «Лилля» и немного помочь себе в турнирной таблице Лиги 1. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной победой над «Феньи-Ольнуа» (4:0) в кубке Франции, а в чемпионате уступил «Бресту» (0:2).
«Лилль» борется за высокие места и идет на пятом месте с 31 баллом в активе. Команда Пауло Фонсеки хочет попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу Чемпионов и это при стабильных результатах вполне возможно. Чтобы замахнуться на более высокие места уже сейчас, гостям нужно выигрывать у «Монпелье» и ждать осечки конкурентов. В прошлом матче «Лилль» минимально обыграл «Рейсинг КФФ» (1:0), а в чемпионате без проблем разобрался с «Лорьяном» (3:0).
Информация для ставок
- «Монпелье» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лилль» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде
- «Лилль» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Монпелье» при двух ничьих
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Лилль» является фаворитом в этой встрече и с большой вероятностью сможет одержать важную для себя победу. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.