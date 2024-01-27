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«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

сегодня, 02:39
Лилль

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монпелье» не показывает стабильной игры и нынешний сезон станет очередным в истории клуба, где он не будет бороться за высокие места. Коллектив располагается на 12 месте с 18 очками и отстает на 13 пунктов от нынешнего соперника. Хозяева постараются отобрать очки у «Лилля» и немного помочь себе в турнирной таблице Лиги 1. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной победой над «Феньи-Ольнуа» (4:0) в кубке Франции, а в чемпионате уступил «Бресту» (0:2).

«Лилль» борется за высокие места и идет на пятом месте с 31 баллом в активе. Команда Пауло Фонсеки хочет попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу Чемпионов и это при стабильных результатах вполне возможно. Чтобы замахнуться на более высокие места уже сейчас, гостям нужно выигрывать у «Монпелье» и ждать осечки конкурентов. В прошлом матче «Лилль» минимально обыграл «Рейсинг КФФ» (1:0), а в чемпионате без проблем разобрался с «Лорьяном» (3:0).

Информация для ставок

  • «Монпелье» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лилль» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде
  • «Лилль» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Монпелье» при двух ничьих
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и с большой вероятностью сможет одержать важную для себя победу. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:39
Лилль является фаворитом этого матча. Но не таким, чтобы быть уверенным в их победе. Всё-таки Монпелье дома очень часто играет вничью благодаря засушливому футболу, да и Лилль автобусы взламывать не умеет (это показал матч с тем же Клаксвиком (0:0)), поэтому ожидаю здесь малорезультативную игру, при которой гости заберут как минимум 1 очко. Х2 + ТМ3,5 - моя ставка.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 08:47
Гости победят и обе команды забьют.
Гость
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