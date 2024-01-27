«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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сегодня, 02:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Монпелье» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монпелье» не показывает стабильной игры и нынешний сезон станет очередным в истории клуба, где он не будет бороться за высокие места. Коллектив располагается на 12 месте с 18 очками и отстает на 13 пунктов от нынешнего соперника. Хозяева постараются отобрать очки у «Лилля» и немного помочь себе в турнирной таблице Лиги 1. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной победой над «Феньи-Ольнуа» (4:0) в кубке Франции, а в чемпионате уступил «Бресту» (0:2).

«Лилль» борется за высокие места и идет на пятом месте с 31 баллом в активе. Команда Пауло Фонсеки хочет попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу Чемпионов и это при стабильных результатах вполне возможно. Чтобы замахнуться на более высокие места уже сейчас, гостям нужно выигрывать у «Монпелье» и ждать осечки конкурентов. В прошлом матче «Лилль» минимально обыграл «Рейсинг КФФ » (1:0), а в чемпионате без проблем разобрался с «Лорьяном» (3:0).

Информация для ставок

«Монпелье» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде

«Лилль» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Монпелье» при двух ничьих

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и с большой вероятностью сможет одержать важную для себя победу. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.