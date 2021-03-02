«Монпелье» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

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вчера, 23:11

«Монпелье» и «Лорьян» проведут очную встречу 3 марта в рамках очередного тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Самый ожидаемый исход этого матча – победа «Монпелье» с коэффициентом 2.08. Заключить пари на гостевую победу «Лорьяна» букмекерская контора Мелбет предлагает по котировке 3.72, а ничья идет за 3.76.

На результативность поединка букмекер предложил практически равную линию. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.00, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

Затишье «Монпелье», судя по всему, завершилось. «Паладины» выиграли три из четырех прошлых матча в чемпионате Франции, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице. В этой серии команда продемонстрировала результативную игру в атаке, обыграв «Дижон» (4:2), «Лион» (2:1) и «Ренн» (2:1).

«Лорьян» впервые за долгое время смог покинуть зону вылета. В прошлом туре лиги «моряки» победили дома «Сент-Этьен» (2:1), оформив седьмую викторию в чемпионате.

До вышеупомянутой победы «Лорьян» проиграл в гостях «Ниму» (0:1) и уступил на своем поле «Лиллю» (1:4).

Информация для ставок

«Монпелье» выиграл три прошлых матча у «Лорьяна»

«Лорьян» проиграл в четырех предыдущих матчах на поле «Монпелье»

«Лорьян» не побеждал в девяти предыдущих гостевых поединках Лиги 1

Прогноз

«Лорьян» является очень удобным соперником для «Монпелье». Предлагаем поставить на победу «Монпелье» по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Мелбет.

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