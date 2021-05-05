«Нант» — «Бордо»: прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2021)

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вчера, 16:52

В рамках 36-го тура чемпионата Франции «Нант» на стадионе «Божуар» сыграет против «Бордо». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение «Нанту». Поставить на победу хозяев поля БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.10. Вероятность гостевой победы «Бордо» оценивается в 3.84, а ничью можно сыграть по котировке 3.58.

Что касается результативности, то голевой феерии в этом противостоянии букмекер не ожидает. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Нант» выиграл два матча подряд в Лиге 1 и поднялся из зоны прямого вылета на 18-е место, которое обязует команду принимать участие в переходных поединках. В данной серии «канарейки» набрали шесть очков, поочередно обыграв «Страсбур» (2:1) и «Брест» (4:1).

Этим успехам «Нанта» предшествовала серия из трех поражений кряду. В ней команда проиграла «Ницце» (1:2), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

«Бордо» базируется на 15-м месте рейтинга чемпионата Франции. Еще больше не усугубить свое положение команда смогла по итогам прошлого тура, когда дома с минимальным счетом был обыгран «Ренн» (1:0).

До этой встречи команда потерпела пять поражений кряду, уступив таким соперникам: «Лорьян» (1:4), «Монако» (0:3), «Сент-Этьен» (1:4), «Страсбур» (2:3) и «Монпелье» (1:3).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 14 прошлых домашних матчах Лиги 1

• «Бордо» проиграл 6 из 7 прошлых поединков в чемпионате

• В 7 из 8 прошлых матчей с участием «Бордо» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Нант» на финише сезона вынужден выкладываться по полной, чтобы избежать прямого вылета. У «Бордо» турнирное положение более благоприятное, поэтому мотивация в этой встрече будет на стороне хозяев. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Нанта» с форой (0) по коэффициенту 1.55 в БК Бетсити.