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«Нант» — «Бордо»: прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2021)

вчера, 16:52

В рамках 36-го тура чемпионата Франции «Нант» на стадионе «Божуар» сыграет против «Бордо». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Франция. Лига 1 2020/2021
Нант
Бордо
- : -
08 мая 2021, 14:00
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение «Нанту». Поставить на победу хозяев поля БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.10. Вероятность гостевой победы «Бордо» оценивается в 3.84, а ничью можно сыграть по котировке 3.58.

Что касается результативности, то голевой феерии в этом противостоянии букмекер не ожидает. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Нант» выиграл два матча подряд в Лиге 1 и поднялся из зоны прямого вылета на 18-е место, которое обязует команду принимать участие в переходных поединках. В данной серии «канарейки» набрали шесть очков, поочередно обыграв «Страсбур» (2:1) и «Брест» (4:1).

Этим успехам «Нанта» предшествовала серия из трех поражений кряду. В ней команда проиграла «Ницце» (1:2), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

«Бордо» базируется на 15-м месте рейтинга чемпионата Франции. Еще больше не усугубить свое положение команда смогла по итогам прошлого тура, когда дома с минимальным счетом был обыгран «Ренн» (1:0).

До этой встречи команда потерпела пять поражений кряду, уступив таким соперникам: «Лорьян» (1:4), «Монако» (0:3), «Сент-Этьен» (1:4), «Страсбур» (2:3) и «Монпелье» (1:3).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 14 прошлых домашних матчах Лиги 1
• «Бордо» проиграл 6 из 7 прошлых поединков в чемпионате
• В 7 из 8 прошлых матчей с участием «Бордо» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Нант» на финише сезона вынужден выкладываться по полной, чтобы избежать прямого вылета. У «Бордо» турнирное положение более благоприятное, поэтому мотивация в этой встрече будет на стороне хозяев. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Нанта» с форой (0) по коэффициенту 1.55 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.59 1.78 2.14
Лига Ставок 2.39 1.58 1.73 2.11
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 2.34 1.60 4.80 1.17 1.37 3.10
BetBoom 2.44 1.59 1.76 2.13 1.40 3.06
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бордо»
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