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«Нант» — «Ланс»: прогноз на матч Лиги 1 (17.01.2021)

16 января 2021, 12:19

В 20-м туре чемпионата Франции сыграют «Нант» и «Ланс». Мы подготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок.

Франция. Лига 1 2020/2021
Нант
Ланс
1 : 1
завершен
17 января 2021, 17:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.362.72
Fonbet Live! 8.50 1.25 7.40
Мелбет 2.76 3.37 2.68
Лига ставок 2.75 3.20 2.70

Ставки букмекеров

На этот матч букмекеры выставили практически равную линию. Ставки на победу «Нанта» в БК Фонбет можно разместить по коэффициенту 2.69, а вероятность гостевой победы «Ланса» оценивается в 2.80. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.48.

С минимальным преимуществом БК оценивают «низовой» исход игры. Ставку на ТМ(2,5) можно сделать по котировке 1.84, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Нант» опустился к зоне вылета – 17-е место в турнирной таблице. «Канарейки» не могут победить на протяжении десяти туров чемпионата Франции – шесть ничьих и четыре поражения. В прошлом матче команда сыграла вничью с «Монпелье» (1:1), а перед этим разошлась миром без голов в противостоянии с «Ренном» (0:0).

В девяти домашних играх «Нант» взял только две победы, пять раз сыграл вничью и дважды проиграл.

«Ланс» провалился в предыдущих матчах Лиги 1. «Красно-желтые» потерпели два поражения кряду, уступив «Лиону» в гостях (2:3) и «Страсбуру» (0:1) на своем поле. Сейчас команда базируется на экваторе турнирной таблицы (девятое место), имея в активе 27 очков.

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних домашних матчей «Нанта» завершились вничью
• «Ланс» проиграл два последних выездных поединка в чемпионате Франции
• «Ланс» не проигрывал в двух прошлых очных встречах с «Нантом» — победа 1:0 и ничья 1:1
• В четырех из пяти прошлых встреч команд на стадионе «Нанта» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Нант» оказался в непростом положении, из которого команда никак не может выбраться. «Канарейки» если и берут очки, то делают это в ничейных встречах.

«Ланс» же чередует успешные матчи с провальными играми. Учитывая мотивацию хозяев выйти из кризиса, предлагаем заиграть ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.362.72
Fonbet Live! 8.50 1.25 7.40
Мелбет 2.76 3.37 2.68
Лига ставок 2.75 3.20 2.70
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shlomo
shlomo
16 января в 18:19
Игра на три результата...но ТБ 2,5 пробьют...
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