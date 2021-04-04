«Нант» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

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сегодня, 00:00

«Нант» и «Ницца» сыграют в 31-м туре чемпионата Франции, проведя очную встречу на стадионе «Божуар» 4 апреля. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой игре букмекеры отводят хозяевам поля. Поставить на победу «Нанта» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.53. Шансы «Ниццы» взять три очка в этой встрече оценены котировкой 2.97, а ничья идёт по коэффициенту 3.54.

Также букмекер считает, что игра получится низовой. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, больше – 2.00.

Форма команд

«Нант» долго не побеждал в чемпионате, из-за чего «канарейки» оказались в зоне вылета. Но сенсационная победа над ПСЖ (2:1) придала команде оптимизма. После удачного выезда в Париж сегодняшние гости разделил очки с «Лорьяном» (1:1) в прошлом туре.

К этому туру «Нант» подходит на предпоследнем месте рейтинга. Чтобы покинуть подвальную часть турнирной таблицы, «канарейкам» нужно отыграть минимальный гандикап от безопасной зоны.

У «Ниццы» уже нет глобальных задач на этот сезон. «Орлы» комфортно себя чувствуют на 11-м месте рейтинга, набрав в общей сложности 39 очков. Зону вылета команда опережает на 11 очков, а первая пятерка находится слишком далеко (9 баллов).

По итогам четырех прошлых туров «Ницца» набрала 10 из двенадцати возможных очков. В активе команды победы над «Ренном», «Нимом» (2:1) и «Марселем» (3:0), а также ничейная встреча с «Лорьяном» (1:1).

Информация для ставок

В восьми из девяти матчей «Ниццы» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В трёх из четырёх предыдущих встреч команд на поле «Нанта» фиксировался обмен голами

Прогноз

С турнирной точки зрения матч очень важен для «Нанта», который ведет борьбу за выживание. Хозяевам, чтобы набрать столь важные очки, придется играть на атаку, чем должны пользоваться гости. Предлагаем сыграть ставку на то, что обе команды забьют в этой встрече. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.82.