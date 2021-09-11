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«Нант» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

сегодня, 12:02

«Нант» в пятом туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Ниццы».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.232.39
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.26 3.40 2.40
1XBET 3.26 3.40 2.40
BetBoom 3.21 3.41 2.34

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают «Ниццу» фаворитом в этой встрече. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.29. Шансы «Нанта» одержать победу оцениваются в 3.32, а ничья идет по котировке 3.44.

Вариант ставки ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Футболистам «Нанта» удалось набрать четыре очка в четырех первых турах чемпионата Франции. Команда начала сезон с гостевой ничьей на поле «Монако» (1:1), а затем добилась домашней победы над «Мецем» (2:0). После этого «Нант» с минимальным счетам проиграл в гостях «Ренну» (0:1) и на своем поле «Лиону» (0:1). На данный момент «канарейки» занимают 12-е место в общем зачете.

В активе «Ниццы» шесть очков и пятое место в турнирной таблице. Команда одержала победы в играх с «Бордо» (4:0) и «Лиллем» (4:0), а также разошлась миром с «Реймсом» (0:0).

Информация для ставок

• «Ницца» не пропускала голы в 3 прошлых матчах Лиги 1
• В 4 последних играх «Нанта» в чемпионате прошла ставка ТМ(2,5)
• «Ницца» побеждала «Нант» со счетом 2:1 в 2 предыдущих очных встречах

Прогноз

Предлагаем поставить на победу «Ниццы» с форой (0) по коэффициенту 1.66 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.67 1.69 2.29
Мелбет 1.74 2.27
1XBET 1.74 2.27
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shlоmо
shlоmо
сегодня в 12:21
игра на три результата
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