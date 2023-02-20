«Нант» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 21:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77 Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Нанта принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Ставка на „обе забьют“ составляет 2.05.

Форма команд

„Нант“ не так хорошо смотрелся в выездной игре с „Ювентусом“, которая закончилась ничьей (1:1), так как проблема скорее была в итальянском клубе. Несмотря на домашний статус поединка, французскому клубу наверняка придется много обороняться. В чемпионате Франции „Нант“ занимает низкое для себя 13 место с 28 очками, а в прошлом туре проиграл на выезде „Лансу“ (1:2).

„Ювентус“ сыграл очень халатно в первой игре и не смог одолеть команду из нижней части турнирной таблицы (1:1). У команды из Турина есть еще одна возможность исправиться и выйти в следующий раунд, что очень важно в контексте попадания в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. В чемпионате „старая синьора“ занимает седьмое место с 32 баллами и на девять пунктов отстает от ближайшего соперника. В прошлой игре „Ювентус“ обыграл на выезде „Специю“ (2:0).

Информация для ставок

„Нант“ выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

„Ювентус“ проиграл два из десяти поединков за последнее время

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

„Ювентус“ является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хотя „Нант“ предпримет попытки противостоять более именитому клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.