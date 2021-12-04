«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

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сегодня, 12:34

Очередной тур Серии А продолжится поединком в Неаполе, где мы увидим сражение «Наполи» и «Аталанты». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре нет, линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.45 на победу «Наполи», остановить свой выбор на победе «Аталанты» можно по интересному коэффициенту 2.9, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Наполи» старается всеми силами удерживать первое место. Нарастить отрыв от преследователей не удалось из-за не совсем удачных выступлений в крайних турах. Там была зафиксирована ничья (2:2) с «Сассуоло», а также победа над «Лацио» (4:0) и поражение от «Интера» (2:3).

«Аталанта» набрала ход и продолжает гонку за лидером. Отрыв коллектива от лидирующей строчки всего пять очков и очная встреча это отличная возможность сократить отставание. В минувшем туре клуб из Бергамо спокойно разобрался дома с «Венецией» (4:0), а туром ранее в боевом поединке переиграл на выезде «Ювентус» (1:0).

Информация для ставок

• У «Наполи» всего одна победа в последних пяти играх

• «Аталанта» не проигрывает девять поединков кряду

• Три из четырех минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Нас ожидает интереснейшая встреча двух команд из верхней части турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.