«Наполи» – «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.12.2021)

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сегодня, 10:31

В рамках очередного тура итальянской Серии А состоится встреча «Наполи» и «Эмполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.9 на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5). Неаполитанский клуб и является фаворитом данной встречи. При победе «Эмполи» залетит коэффициент 9.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.66. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Наполи» в четверг принял участие в последнем туре Лиги Европы. На своем поле в плотной борьбе команда сумела обыграть «Лестер» со счетом (3:2). Эта победа позволила коллективу пройти дальше, квалифицировавшись в раунд плей-офф. В чемпионате Италии набрать полноценные три бала не удается уже два поединка, сначала с «Сассуоло» (2:2), а затем и с «Аталантой» (2:3).

«Эмполи» после 16 проведенных встреч находится на 11-м месте с приличным отрывом от зоны вылета. Команда набрала неплохой ход и в последних турах обыграла «Удинезе» и «Фиорентину» (3:1) и (2:1), а также расписала голевую ничью с «Торино» (2:2).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл всего две из последних семи игр

«Эмполи» проиграл лишь раз в семи крайних поединках

Шесть из семи минувших матчей и «Наполи» и «Эмполи» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре предыдущие очные встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

«Наполи» с первых минут возьмет игру под свой контроль и начнет создавать опасные моменты. Несмотря на не самые лучшие результаты последних игр, голы даются команде легко, мы вполне можем загрузить на ИТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.