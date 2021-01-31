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«Наполи» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

вчера, 11:00

В 20-м туре чемпионата Италии нас ждет довольно интересный матч. Один из лидеров Серии А «Наполи» принимает на своем поле аутсайдера «Парму». Матч пройдет 31 января 2021 года, а мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.8811.22
Fonbet Live! 1.11 7.30 87.00
Мелбет 1.33 5.66 9.77
Лига ставок 1.34 6.00 9.60

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.30, победа «Пармы» идет за 11. В случае ничьей между командами сыграет коэффициент 5.60.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.86 или предположить, что много мячей болельщики не увидят — ТМ 3 за 2.01.

Форма команд

«Наполи» идет на 6-м месте в Серии А и время от времени показывает хороший атакующий футбол. Последние два матча закончились для коллектива с отрицательным результатом. Был проигран матч за Суперкубок Италии «Ювентусу» (0:2), немного позже команда уступила «Вероне» (1:3).

«Парма» занимает предпоследнее место в чемпионате и давно забыла о победах. Коллектив не может настроить комбинационную игру, и все попытки сыграть на энтузиазме заканчиваются провалами. Последними результатами команды стали поражение от «Сампдории» (0:2) и ничья с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

  • «Парма» не может выиграть уже одиннадцать матчей в Серии А
  • Шесть из семи последних матчей «Наполи» закончились тоталом больше 2,5 мячей
  • Пять последних матчей из шести в очных встречах команд заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

В данный момент «Наполи» объективно сильнее «Пармы». Коллектив из Неаполя борется за Лигу чемпионов и медали чемпионата, а поэтому допускать осечки в таких матчах не имеет права.

Рекомендуем сделать ставку на победу в букмекерской конторе Мелбет на победу «Наполи» в первом тайме. Коэффициент на это событие составляет 1.76.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.8811.22
Fonbet Live! 1.11 7.30 87.00
Мелбет 1.33 5.66 9.77
Лига ставок 1.34 6.00 9.60
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Наполи (Неаполь)
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