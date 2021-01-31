«Наполи» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

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вчера, 11:00

В 20-м туре чемпионата Италии нас ждет довольно интересный матч. Один из лидеров Серии А «Наполи» принимает на своем поле аутсайдера «Парму». Матч пройдет 31 января 2021 года, а мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.30, победа «Пармы» идет за 11. В случае ничьей между командами сыграет коэффициент 5.60.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.86 или предположить, что много мячей болельщики не увидят — ТМ 3 за 2.01.

Форма команд

«Наполи» идет на 6-м месте в Серии А и время от времени показывает хороший атакующий футбол. Последние два матча закончились для коллектива с отрицательным результатом. Был проигран матч за Суперкубок Италии «Ювентусу» (0:2), немного позже команда уступила «Вероне» (1:3).

«Парма» занимает предпоследнее место в чемпионате и давно забыла о победах. Коллектив не может настроить комбинационную игру, и все попытки сыграть на энтузиазме заканчиваются провалами. Последними результатами команды стали поражение от «Сампдории» (0:2) и ничья с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

«Парма» не может выиграть уже одиннадцать матчей в Серии А

Шесть из семи последних матчей «Наполи» закончились тоталом больше 2,5 мячей

Пять последних матчей из шести в очных встречах команд заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

В данный момент «Наполи» объективно сильнее «Пармы». Коллектив из Неаполя борется за Лигу чемпионов и медали чемпионата, а поэтому допускать осечки в таких матчах не имеет права.

Рекомендуем сделать ставку на победу в букмекерской конторе Мелбет на победу «Наполи» в первом тайме. Коэффициент на это событие составляет 1.76.

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