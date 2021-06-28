«Неман» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.06.2021)

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сегодня, 01:21

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» в Гродно сыграет против минского «Динамо». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 28 июня.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская контора Мелбет предложила такие коэффициенты: победа «Немана» идет в линии по коэффициенту 5.00, на ничью можно поставить с котировкой 3.64, а шансы «Динамо» одержать победу оцениваются в 1.65. Как видим, гости идут фаворитом поединка.

Также эксперты БК не ожидают от команд голевого поединка. Ставки на ТМ(2,5) мячей можно сыграть по коэффициенту 1.74, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

Положительными результатами в текущем розыгрыше Высшей лиги «Неман» похвастаться не может. Коллектив из Гродно удосужился набрать всего восемь очков (пять ничьих и одна победа), которые располагают его на 14-м месте в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата «Неман» разделил очки в домашней игре со «Славией» (2:2), а перед этим команда без шансов уступила в гостях БАТЭ , пропустив три безответных гола.

«Динамо» из-за систематических провалов опустилось на пятую позицию в турнирной таблице, выпав из топ-3. В пяти прошлых турах чемпионата столичный клуб потерпел три поражения, проиграв таким соперникам: БАТЭ (0:2), «Рух» (0:1) и «Шахтёр» (0:1).

Между этими матчами футболисты «Динамо» смогли разгромить в гостях «Спутник» (5:0), а также нанести домашнее поражение «Сморгони» (2:0).

Информация для ставок

В 7 из 10 прошлых встреч соперников на поле «Немана» победу одерживало «Динамо»

«Неман» не забивал голы в 3 из 4 предыдущих домашних игр против «Динамо»

В активе «Динамо» 4 победы в 5 прошлых гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

Последние неудачи «Динамо» связаны с противостояниями с лидерами чемпионата. Сегодня минский клуб имеет неплохую возможность вернуться на положительную серию за счет победы над «Неманом», который находится в кризисе. Предлагаем ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.3 в матче Боливия — Аргентина.