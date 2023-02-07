«Ницца» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (10.02.2023)

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сегодня, 11:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.55. Поставить на «Аяччо» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ницца» в последний месяц набрала хороший ход и заработала 13 очков в пяти последних турах, что является практически максимальным результатом. Коллектив поднялся на восьмое место с 34 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей игре с одним из аутсайдеров Лиги 1, хозяева смогут продлить свою серию без поражений. Два последних матча «Ниццы» завершились выездными победами над «Лансом» (1:0) и «Марселем» (3:1).

«Аяччо» в отличие от предстоящего соперника смог набрать только три очка в последних матчах и остается в зоне вылета Лиги 1. Команда имеет в своем активе 18 очков и 18 место, а поэтому тренерскому штабу следует вносить изменения в тренировочный процесс и состав, которые бы могли исправить ситуацию. В прошлом туре «Аяччо» уступил на своем поле «Нанту» (0:2), а ранее выиграл принципиальны поединок у «Анже» (2:1).

Информация для ставок

«Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции

«Аяччо» проиграл шесть из восьми последних встреч в Лиге 1

«Ницца» выиграла три из четырех последних поединков у «Аяччо»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этот футбольный вечер. Сделать ставку на «Ниццу» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.