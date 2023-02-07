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«Ницца» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (10.02.2023)

сегодня, 11:59
Ницца

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.55. Поставить на «Аяччо» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ницца
Аяччо
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
10 февраля 2023, 23:00
пятница
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.603.946.86
1XBET 1.64 3.94 6.60

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ницца» в последний месяц набрала хороший ход и заработала 13 очков в пяти последних турах, что является практически максимальным результатом. Коллектив поднялся на восьмое место с 34 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей игре с одним из аутсайдеров Лиги 1, хозяева смогут продлить свою серию без поражений. Два последних матча «Ниццы» завершились выездными победами над «Лансом» (1:0) и «Марселем» (3:1).

«Аяччо» в отличие от предстоящего соперника смог набрать только три очка в последних матчах и остается в зоне вылета Лиги 1. Команда имеет в своем активе 18 очков и 18 место, а поэтому тренерскому штабу следует вносить изменения в тренировочный процесс и состав, которые бы могли исправить ситуацию. В прошлом туре «Аяччо» уступил на своем поле «Нанту» (0:2), а ранее выиграл принципиальны поединок у «Анже» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции
  • «Аяччо» проиграл шесть из восьми последних встреч в Лиге 1
  • «Ницца» выиграла три из четырех последних поединков у «Аяччо»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этот футбольный вечер. Сделать ставку на «Ниццу» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.67 2.33 1.32 3.60
1XBET 1.68 2.38
Все комментарии
Neutron034
Neutron034
сегодня в 13:19
Ницца скорее победит, а гости не забьют.
Гость
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