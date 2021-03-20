«Ницца» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2021)

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вчера, 10:57

В рамках 30-го тура чемпионата Франции состоится дерби Лазурного Берега. Между собой сыграют «Ницца» и «Марсель».

Ставки букмекеров

Победа «Ниццы» в матче 30-го тура французского первенства оценена коэффициентом 3,2, тогда как успех гостей можно заиграть за 2,6. Что касается мировой, то коэффициент на это событие составляет 3,4.

Форма команд

«Ницца» звезд с неба в нынешнем сезоне не хватает. «Орлята» набрали пока лишь 36 очков, а их отставание от зоны Лиги Европы такое же, как и от зоны вылета – 9 очков. Вероятнее всего, коллектив так и закончит сезон в середине таблицы, если только не покажет спринтерский финиш.

«Марсель» недавно сменил тренера. Это помогло «провансальцам» взбодриться, они одержали две важные победы кряду – 1:0 над «Ренном» и 3:1 над «Брестом». Но несмотря на это, шансов на Лигу чемпионов у «Марселя» крайне мало. С 45 набранными очками марсельцам важнее удержаться в топ-6.

Информация для ставок

● «Марсель» одержал 7 подряд побед в очных встречах с «Ниццей»

● «Ницца» завершила 6 из 7 домашних игр в чемпионате с ТБ 2,5

● «Ницца» не проигрывает в трех матчах Лиги 1 подряд

Прогноз

Несмотря на тенденцию, легкой прогулкой выезд «Марселя» на «Альянц Ривьеру» стать не должен. В последних матчах «Ницца» прибавила, так что дерби обещает быть весьма жарким. Рискнем предположить, что хозяевам удастся завершить матч с очками. Ставка на 1Х принимается по коэффициенту 1,6. Также весьма вероятен обмен голами за 1,83.