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«Ницца» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2021)

вчера, 10:57

В рамках 30-го тура чемпионата Франции состоится дерби Лазурного Берега. Между собой сыграют «Ницца» и «Марсель».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.322.55
Лига Ставок 3.40 3.30 2.27
Фонбет Live! 1.14 6.10 83.00
BetBoom 3.41 3.26 2.23

Ставки букмекеров

Победа «Ниццы» в матче 30-го тура французского первенства оценена коэффициентом 3,2, тогда как успех гостей можно заиграть за 2,6. Что касается мировой, то коэффициент на это событие составляет 3,4.

Форма команд

«Ницца» звезд с неба в нынешнем сезоне не хватает. «Орлята» набрали пока лишь 36 очков, а их отставание от зоны Лиги Европы такое же, как и от зоны вылета – 9 очков. Вероятнее всего, коллектив так и закончит сезон в середине таблицы, если только не покажет спринтерский финиш.

«Марсель» недавно сменил тренера. Это помогло «провансальцам» взбодриться, они одержали две важные победы кряду – 1:0 над «Ренном» и 3:1 над «Брестом». Но несмотря на это, шансов на Лигу чемпионов у «Марселя» крайне мало. С 45 набранными очками марсельцам важнее удержаться в топ-6.

Информация для ставок

● «Марсель» одержал 7 подряд побед в очных встречах с «Ниццей»
● «Ницца» завершила 6 из 7 домашних игр в чемпионате с ТБ 2,5
● «Ницца» не проигрывает в трех матчах Лиги 1 подряд

Прогноз

Несмотря на тенденцию, легкой прогулкой выезд «Марселя» на «Альянц Ривьеру» стать не должен. В последних матчах «Ницца» прибавила, так что дерби обещает быть весьма жарким. Рискнем предположить, что хозяевам удастся завершить матч с очками. Ставка на 1Х принимается по коэффициенту 1,6. Также весьма вероятен обмен голами за 1,83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.64 1.74 2.21
Лига Ставок 2.65 1.49 1.84 1.98 1.47 2.70
Pin-Up.ru 2.37 1.61 1.72 2.17 1.39 3.10
BetBoom 2.53 1.53 1.78 2.04 1.43 2.84
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ницца»
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