«Ницца» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2021)

В 17-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет на домашней арене «Страсбур». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 5 декабря 2021 года.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Фонбет, «Ницца» является фаворитом данного противостояния. Ставки на победу хозяев поля принимаются по котировке 1.88. За ничью предложена отметка 3.78, а победа «Страсбура» идет по коэффициенту 4.15.
Аналитики также небольшое предпочтение отдают результативному исходу этой игры. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.98.
Форма команд
«Ницца» сбавила обороты, не одержав победы в двух последних турах Лиги 1. Из-за этого команда выпала из первой тройки, опустившись на четвертое место в общем зачете. Среди этой недели «орлы» добились ничьи на поле ПСЖ (0:0), но до этого «Ницца» сенсационно уступила на домашней арене «Мецу» (0:1), а последнюю победу в чемпионате коллектив оформил в гостевой игре против «Клермона» (2:1).
«Страсбур» подобрался к зоне еврокубков, выдав серию из пяти туров без поражений. В отчетный период команда смогла крупно победить дома «Лорьян» (4:0) и «Бордо» (5:2), а также последовательно разделить очки с «Нантом» (2:2), «Реймсом» (1:1) и «Монако» (1:1).
Информация для ставок
- В 6 прошлых очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)
- В 3 последних домашних матчах «Ниццы» фиксировался выигрыш исхода ТМ(2,5)
- «Страсбур» не проигрывал в 5 прошлых турах чемпионата Франции
Прогноз
«Ницца» традиционно надежно действует в защите, но атака этой команды перестала действовать продуктивно у ворот соперника. «Страсбур», набравший ход, наверняка в этом противостоянии сыграет вторым номером с акцентом на оборону. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.