«Ницца» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2021)

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сегодня, 12:40

В 17-м туре чемпионата Франции «Ницца» примет на домашней арене «Страсбур». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 5 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Фонбет, «Ницца» является фаворитом данного противостояния. Ставки на победу хозяев поля принимаются по котировке 1.88. За ничью предложена отметка 3.78, а победа «Страсбура» идет по коэффициенту 4.15.

Аналитики также небольшое предпочтение отдают результативному исходу этой игры. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.92, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ницца» сбавила обороты, не одержав победы в двух последних турах Лиги 1. Из-за этого команда выпала из первой тройки, опустившись на четвертое место в общем зачете. Среди этой недели «орлы» добились ничьи на поле ПСЖ (0:0), но до этого «Ницца» сенсационно уступила на домашней арене «Мецу» (0:1), а последнюю победу в чемпионате коллектив оформил в гостевой игре против «Клермона» (2:1).

«Страсбур» подобрался к зоне еврокубков, выдав серию из пяти туров без поражений. В отчетный период команда смогла крупно победить дома «Лорьян» (4:0) и «Бордо» (5:2), а также последовательно разделить очки с «Нантом» (2:2), «Реймсом» (1:1) и «Монако» (1:1).

Информация для ставок

В 6 прошлых очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

В 3 последних домашних матчах «Ниццы» фиксировался выигрыш исхода ТМ(2,5)

«Страсбур» не проигрывал в 5 прошлых турах чемпионата Франции

Прогноз

«Ницца» традиционно надежно действует в защите, но атака этой команды перестала действовать продуктивно у ворот соперника. «Страсбур», набравший ход, наверняка в этом противостоянии сыграет вторым номером с акцентом на оборону. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.