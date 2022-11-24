Нидерланды – Эквадор. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

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сегодня, 07:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке европейской команде. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа Эквадора принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

Сборная Нидерландов провела очень сложный поединок против физически крепкого Сенегала и смогла выстрадать победу на последних минутах (2:0). Тем не менее, «оранжевые» остаются одними из фаворитов турнира и в матче с еще одним непростым соперником могут даже оформить выход в плей-офф досрочно. Для этого необходима уверенная победа над Эквадором, и ничья в параллельном поединке.

Сборная Эквадора уже в первый день турнира добыла важную победу над хозяеявами турнира Катаром (2:0) и сделала большой шаг к выходу из группы. Более важный матч коллектив ожидает в третьем туре, а в этой встрече он может попробовать себя на фоне такого сильного соперника как Нидерланды. В случае набранных очков, Эквадор будет иметь лучшую позицию перед ответной встречей с Сенегалом, несмотря на результат параллельной встречи.

Информация для ставок

Сборная Нидерландов не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей Ирана закончились вничью

Две встрече между этими сборными заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Эквадор не выигрывал в двух последних матчах против Нидерландов

Прогноз

Вряд ли стоит ожидать голевой феерии от этих команд, ведь на кону стоит практически плей-офф главного футбольного турнира на планете. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.