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«Витесс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч плей-офф раунда нидерландской Эредивизие (26.05.2022)

24 мая 2022, 22:15
АЗ Алкмар

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом и выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Витесса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.91. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 2.3. За ничью предлагают коэффициент 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.033.492.43
Фонбет 2.95 3.10 2.60
Мелбет 2.86 3.34 2.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Витесс» на стадии полуфинала плей-офф сражался в двухматчевом противостоянии с «Утрехтом» и проиграв выездную встречу со счетом (1:3), сумел переломить ход противостояния и на своем поле в дополнительное время вырвать победу (3:0). Теперь остался последний шаг на пути к заветной путевке в Лигу конференций.

«АЗ Алкмару» также непросто было на минувшей стадии. Команда сражалась с неуступчивым «Херевеном», который в первой игре сумел нанести поражение со счетом 92:3), но в ответной игре на родном стадионе коллектив собрался с силами и одержал победу (2:0), которая позволила выйти в долгожданный финал.

Информация для ставок

  • «Витесс» победил дома лишь один раз в последних четырх играх
  • Безвыигрышная выездная серия «АЗ Алкмара» составляет восемь матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «АЗ Алкмара» (3:1)
  • Шесть последних поединков «Витесса» и четыре из пяти «АЗ Алкмара» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок двух команд, которые борются за путевку в еврокубок. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.46 1.94 1.94 1.54 2.61
Фонбет 1.70 2.17
Мелбет 1.76 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
24 мая в 22:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
Гость
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