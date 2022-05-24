«Витесс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч плей-офф раунда нидерландской Эредивизие (26.05.2022)

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24 мая 2022, 22:15

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом и выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Витесса» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.91. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 2.3. За ничью предлагают коэффициент 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Витесс» на стадии полуфинала плей-офф сражался в двухматчевом противостоянии с «Утрехтом» и проиграв выездную встречу со счетом (1:3), сумел переломить ход противостояния и на своем поле в дополнительное время вырвать победу (3:0). Теперь остался последний шаг на пути к заветной путевке в Лигу конференций.

« АЗ Алкмару» также непросто было на минувшей стадии. Команда сражалась с неуступчивым «Херевеном», который в первой игре сумел нанести поражение со счетом 92:3), но в ответной игре на родном стадионе коллектив собрался с силами и одержал победу (2:0), которая позволила выйти в долгожданный финал.

Информация для ставок

«Витесс» победил дома лишь один раз в последних четырх играх

Безвыигрышная выездная серия « АЗ Алкмара» составляет восемь матчей

Алкмара» составляет восемь матчей Минувшая очная встреча завершилась победой « АЗ Алкмара» (3:1)

Алкмара» (3:1) Шесть последних поединков «Витесса» и четыре из пяти « АЗ Алкмара» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок двух команд, которые борются за путевку в еврокубок. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.55.