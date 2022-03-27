Нидерланды — Германия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 20:28

Ставки букмекеров

В данном противостоянии фаворит отсутствует, и букмекеры выставили практически равные котировки на обе команды. Взять победу Нидерландов можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Фонбет, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.7. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 3.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.96. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.82. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Нидерланды в последнем товарищеском матче сражались со сборной Дании и на своем поле в присутствии родных болельщиков продемонстрировали красивый футбол и победили со счетом (4:2). Команда в хорошей форме и желает повторить свой успех и в игре с немцами.

Сборная Германии в свою очередь также в родных стенах принимала сборную Израиля и, сохранив свои ворота в неприкосновенности, спокойно победила со счетом (2:0). Коллектив имеет солидную победную серию и прерывать ее в игре с голландцами не намерен.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Нидерландов насчитывает восемь игр (шесть побед и две ничьих)

Германия выиграла восемь встреч кряду

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Три из четырех последних матчей и Нидерландов и Германии закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

На поле выйдут две очень квалифицированные сборные, которые продемонстрируют футбол высокого уровня и порадуют собравшихся болельщиков. Рекомендуем загрузить на обмен голами по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.