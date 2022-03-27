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Нидерланды — Германия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 20:28
Нидерланды - Германия

Ставки букмекеров

В данном противостоянии фаворит отсутствует, и букмекеры выставили практически равные котировки на обе команды. Взять победу Нидерландов можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Фонбет, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.7. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.282.71
Фонбет 2.55 3.40 2.75
Мелбет 2.58 3.64 2.82
1XBET 2.58 3.64 2.82
BetBoom 2.56 3.25 2.70

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.96. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.82. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Нидерланды в последнем товарищеском матче сражались со сборной Дании и на своем поле в присутствии родных болельщиков продемонстрировали красивый футбол и победили со счетом (4:2). Команда в хорошей форме и желает повторить свой успех и в игре с немцами.

Сборная Германии в свою очередь также в родных стенах принимала сборную Израиля и, сохранив свои ворота в неприкосновенности, спокойно победила со счетом (2:0). Коллектив имеет солидную победную серию и прерывать ее в игре с голландцами не намерен.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Нидерландов насчитывает восемь игр (шесть побед и две ничьих)
  • Германия выиграла восемь встреч кряду
  • Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • Три из четырех последних матчей и Нидерландов и Германии закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

На поле выйдут две очень квалифицированные сборные, которые продемонстрируют футбол высокого уровня и порадуют собравшихся болельщиков. Рекомендуем загрузить на обмен голами по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 1.98 1.83 1.55 2.55
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.02 1.93
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:02
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 21:03
Хозяева матча, команда Нидерланды сыграла неплохой отрезок из 5 официальных матчей, одержав победы в 3 из них... В крайних 5 играх, с участием клуба Германия, был показан суммарный тотал 32 мячей, Матчи с участием Германия получаются результативными, поэтому можно попробовать взять ТБ 3
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