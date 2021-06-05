Нидерланды — Грузия. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

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05 июня 2021, 21:57

Сборная Нидерландов сыграет на своем поле с Грузией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.21. Поверить в успех Грузии можно за 17. Ничейный результат котируется цифрой 6.6.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 2.27.

Форма команд

Сборная Нидерландов перед стартом Чемпионата Европы 2020 завершает подготовку товарищескими поединками. Команду ждет непростая группа, поэтому тренерский штаб работает над тем, чтобы физические кондиции игроков были на максимальном уровне. Коллектив находится в хорошей форме, последние два матча 0 ничейный результат с Шотландией (2:2) и победа над Гибралтаром (7:0).

Сборная Грузии является скромной командой, коллективу не хватает качества, чтобы претендовать на участие в крупных международных турнирах. Матч с Нидерландами станет настоящей проверкой на прочность для большинства игроков, которые нечасто играют на таком высоком уровне. В прошлом матче Грузия неожиданно обыграла на выезде Румынию (2:1), а ранее сыграла вничью с Грецией (1:1).

Информация для ставок

Нидерланды выиграли четыре матча из последних 10, а Грузия смогла одержать только две победы

Нидерланды забили в восьми домашних матчах из последних десяти

Пять из восьми выездных матчей сборной Грузии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть из девяти последних матчей Грузии закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Нидерланды выглядят гораздо предпочтительнее, чем сборная Грузии. Вероятнее всего, «оранжевые» смогут одержать уверенную победу. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -1.5 по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на победу Англии с форой -1.5 в матче с Румынией.