Нидерланды – Катар. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

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вчера, 12:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение в этом поединке европейской команде. На победу сборной Нидерландов принимают ставки по коэффициенту 1.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.5, а победа Катара принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 17.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3.5 по коэффициенту 1.63. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Нидерландов не смогла выиграть второй матч на чемпионате мира, но после двух туров четыре очка являются хорошим результатом. Команда играет с хозяевами турнира, которые уже потеряли шансы на выход из группы и имеют хорошие шансы выйти в плей-офф с первого места, хотя Катар попытается порадовать своих болельщиков и хотя бы не проиграть. Два последних матча сборной Нидерландов завершились ничьей с Эквадором (1:1) и победой над Сенегалом (2:0).

Уже можно утверждать, что в игровом плане сборная Катара оказалась не готова к турниру подобного уровня и ее выступления никак нельзя назвать удовлетворительными. Команда даже теоретически не имеет шансов на продолжение турнира, поэтому постарается красиво его завершить в игре с серьезным оппонентом. В прошлом матче Катар уступил сборной Сенегала (1:3), а ранее проиграл и Эквадору (0:2).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах

Катар проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей Катара завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Нидерландов не уходят с поля без забитого мяча более чем в 15 поединках подряд

Прогноз

Сборная Нидерландов будет играть только на победу, чтобы обеспечить себе первое место в группе и спокойно ждать плей-офф. Предлагаем сделать победу на уверенную победу европейской команды по форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.