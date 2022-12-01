Нидерланды – США. Прогноз на матч чемпионата мира (03.12.2022)

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вчера, 06:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке европейской команде. На победу сборной Нидерландов принимают ставки по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа американской сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Нидерландов хоть и не выиграла все матчи в группе, прошла этот этап довольно уверенно и мало у кого вызвала сомнения в закономерности первого места. Теперь их ждет непростая сборная США , которая пропустила всего один мяч за три поединка и готова сыграть в подобный закрытый футбол и с командой Луи Ван Гала. В прошлом матче сборная Нидерландов обыграла хозяев турнира Катар (2:0), а ранее разошлась миром с Эквадором (1:1).

Сборная США показала стабильную игру в первую очередь у своих ворот, но также нашла и ключи к сопернику, что позволило с пятью баллами занять второе место в своей группе. Их соперник в этой стадии является фаворитом, но на американцев не будет давить груз ответственности и если они смогут забить первыми, у Ван Дейка и компании могут быть серьезные проблемы. Два последних матча США завершились победой над Ираном (1:0) и ничьей с Англией (0:0).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей США завершились вничью

завершились вничью Нидерланды выиграли три из четырех последних поединков с США

Прогноз