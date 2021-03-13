«Ним» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

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вчера, 17:45

«Ним» встретится с «Монпелье» в рамках 29-го тура французского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Монпелье». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.12. Еще одна актуальная ставка на этот матч — победа «Нима» (3.30) и ничейный исход (3.60).

Форма команд

«Ним» — один из аутсайдеров нынешнего сезона во Франции. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. Команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла 17 матчей. Клуб забил 27 голов и пропустил 54 мяча. В последних матчах «Ним» показывает неплохую игру, клуб хочет выбраться из подвала турнирной таблицы, но для этого нужно побеждать «Монпелье».

«Монпелье» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и набрал 40 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл десять матчей. Команда забила 44 гола и пропустила 47 мячей. В последних матчах «Монпелье» выглядит уверенно, клуб играет хорошо и набирает очки.

Информация для ставок

● «Ним» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Монпелье» не проиграл в пяти последних матчах

● «Ним» забил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на победу «Монпелье» в первом тайме по коэффициенту 2.65. Это будет сложный матч, но фаворитом считается именно «Монпелье», у гостей хорошая игровая форма.

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