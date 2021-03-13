«Ним» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

«Ним» встретится с «Монпелье» в рамках 29-го тура французского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка считается «Монпелье». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.12. Еще одна актуальная ставка на этот матч — победа «Нима» (3.30) и ничейный исход (3.60).
Форма команд
«Ним» — один из аутсайдеров нынешнего сезона во Франции. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. Команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла 17 матчей. Клуб забил 27 голов и пропустил 54 мяча. В последних матчах «Ним» показывает неплохую игру, клуб хочет выбраться из подвала турнирной таблицы, но для этого нужно побеждать «Монпелье».
«Монпелье» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и набрал 40 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл десять матчей. Команда забила 44 гола и пропустила 47 мячей. В последних матчах «Монпелье» выглядит уверенно, клуб играет хорошо и набирает очки.
Информация для ставок
● «Ним» проиграл всего один матч из последних пяти
● «Монпелье» не проиграл в пяти последних матчах
● «Ним» забил семь мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на победу «Монпелье» в первом тайме по коэффициенту 2.65. Это будет сложный матч, но фаворитом считается именно «Монпелье», у гостей хорошая игровая форма.
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