Норвегия – Кипр. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 17:21

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют Норвегию, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.11. В случае победы Кипра зайдет невероятный коэффициент 27. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.07 по ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Норвегия стремится выйти на крупный турнир, ведь имеет в своих рядах одного из лучших нападающих в мире. Тем не менее, сборная занимает лишь четвертое место с одним баллом после трех туров. Коллективу будет очень непросто отыграть такой гандикап у Шотландии в восемь баллов, поэтому домашняя победа над аутсайдером в этой игре даже не обсуждается. Два последних матча Норвегии завершились поражением от Шотландии (1:2) и ничьей с Грузией на выезде (1:1).

Сборная Кипра прогнозируемо идет без очков после двух туров и вряд ли может рассчитывать на выход из группы, имея только математические шансы на это. В домашней встрече с мотивированной Норвегией хозяевам будет очень непросто, однако даже ничейный результат станет неплохим достижением для хозяев. В прошлом туре Кипр проиграл на своем поле Грузии (1:2), а ранее в товарищеском матче сыграл вничью с Арменией (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей Кипра завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей Норвегии закончились исходом «обе забьют»

Норвегия выиграла все десять поединков с Кипром во всех турнирах

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Норвегия обязана побеждать аутсайдера в этой встрече и постараться обезопасить своих игроков от повреждений. Предлагаем сделать ставку на победу Норвегии с форой (-2.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.